Курорт «Эльбрус» планируют расширить. Там появятся новые объекты для зимнего и всесезонного отдыха

Кабардино-Балкария, Вся Россия

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  • Эльбрус © Фото Gleb Lucky, unsplash.com
    Эльбрус © Фото Gleb Lucky, unsplash.com

До конца года в Эльбрусском районе расширят горнолыжную инфраструктуру, а с 2024-го — начнут благоустраивать всесезонную

С 2024 по 2026 год на курорте «Эльбрус» реализуют проект благоустройства за 68 млн. Об этом сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

«Вторая олимпийская стройка»:

На площади в 24 га планируется создать:

  • новую туристическую инфраструктуру,
  • детский парк,
  • площадку для воркаута,
  • летний кинотеатр,
  • библиотеку,
  • каток,
  • веревочный парк,
  • зоны отдыха.

Также до конца 2023 года на курорте «Эльбрус» запустят две канатные дороги и восемь новых трасс. В 2024 году там обновят систему искусственного оснежения. 

«Сегодня не прекращаем также работу с потенциальными резидентами — сумма заявленных инвестиций уже превысила 23 млрд рублей», — рассказал гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

«Эльбрус» — горнолыжный центр, который работает с 1970-х годов. На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог. Среди них — самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3847 метров над уровнем моря.

Ранее Юга.ру писали, что на Эльбрусе в 10 раз увеличат число снежных пушек. Это позволит раньше начинать горнолыжный сезон.

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