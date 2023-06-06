Курорт «Эльбрус» планируют расширить. Там появятся новые объекты для зимнего и всесезонного отдыха
До конца года в Эльбрусском районе расширят горнолыжную инфраструктуру, а с 2024-го — начнут благоустраивать всесезонную
С 2024 по 2026 год на курорте «Эльбрус» реализуют проект благоустройства за 68 млн. Об этом сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.
«Вторая олимпийская стройка»:
На площади в 24 га планируется создать:
- новую туристическую инфраструктуру,
- детский парк,
- площадку для воркаута,
- летний кинотеатр,
- библиотеку,
- каток,
- веревочный парк,
- зоны отдыха.
Также до конца 2023 года на курорте «Эльбрус» запустят две канатные дороги и восемь новых трасс. В 2024 году там обновят систему искусственного оснежения.
«Сегодня не прекращаем также работу с потенциальными резидентами — сумма заявленных инвестиций уже превысила 23 млрд рублей», — рассказал гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.
«Эльбрус» — горнолыжный центр, который работает с 1970-х годов. На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог. Среди них — самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3847 метров над уровнем моря.
Ранее Юга.ру писали, что на Эльбрусе в 10 раз увеличат число снежных пушек. Это позволит раньше начинать горнолыжный сезон.