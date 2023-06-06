Курорт «Эльбрус» планируют расширить. Там появятся новые объекты для зимнего и всесезонного отдыха

До конца года в Эльбрусском районе расширят горнолыжную инфраструктуру, а с 2024-го — начнут благоустраивать всесезонную

С 2024 по 2026 год на курорте «Эльбрус» реализуют проект благоустройства за 68 млн. Об этом сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

На площади в 24 га планируется создать: новую туристическую инфраструктуру,

детский парк,

площадку для воркаута,

летний кинотеатр,

библиотеку,

каток,

веревочный парк,

зоны отдыха. Также до конца 2023 года на курорте «Эльбрус» запустят две канатные дороги и восемь новых трасс. В 2024 году там обновят систему искусственного оснежения.



«Сегодня не прекращаем также работу с потенциальными резидентами — сумма заявленных инвестиций уже превысила 23 млрд рублей», — рассказал гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

«Эльбрус» — горнолыжный центр, который работает с 1970-х годов. На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог. Среди них — самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3847 метров над уровнем моря.