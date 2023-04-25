На Эльбрусе в 10 раз увеличат число снежных пушек. Это позволит раньше начинать горнолыжный сезон

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на установку системы искусственного снегообразования на территории Эльбруса в Кабардино-Балкарии

На территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса установят систему искусственного снегообразования. Это позволит не опасаться срывов горнолыжных сезонов из-за погоды. Заготавливать снег можно будет уже в октябре-начале ноября. В течение двух лет число снежных пушек на курорте планируют увеличить с 20 до 200.

«Оборудование, заложенное в проектную документацию, надёжное, безопасное и экономичное, позволяющее при максимально бережном отношении к ресурсам производить идеальный по качеству снег. Рациональная схема расстановки оборудования и круглосуточный мониторинг работы снегогенераторов позволят в максимально сжатые сроки оснежить горнолыжные трассы Эльбруса», — сообщила главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Виктория Рыбка.

Водозаборный узел будет располагаться на реке Баксан, там построят насосные станции и трубопровод протяженностью около 12,35 км. Снег будут подавать на трассы №1 «Кругозор-Азау», №3 «Выкат трассы Кругозор-Азау», №5 «Мир-Кругозор», №6 «Мир-Гарабаши» и другие.

Чтобы установленные на склонах снегогенераторы не оказывали излишнее акустическое воздействие на окружающую среду, в них предусмотрены вентиляторы, обеспечивающие низкий уровень шума.

Как писали Юга.ру, компания «Горные вершины», связанная с семьёй экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, заплатит за курорт «Архыз» больше 24 млрд рублей.