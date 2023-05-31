Оперштаб Краснодарского края сообщил о второй атаке беспилотников. Вслед за Афипским дрон упал на территории Ильского НПЗ

Оперштаб региона подтвердил информацию о том, что рано утром 31 мая дроны пытались атаковать два НПЗ — Афипский и Ильский

Утром 31 мая стало известно об атаке беспилотником Афипского НПЗ, подробно Юга.ру писали об этом здесь.

Чуть позже оперштаб региона подтвердил, что еще один дрон пытался атаковать Ильский НПЗ этим же утром, около 4 часов.

«В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы», — сообщили в оперштабе.

Там добавили, что угрозы жизни населению нет. Никто не пострадал, имущество предприятия не получило повреждений. В 9:20 беспилотник уничтожили взрывотехники.

Напомним, атаковать Ильский НПЗ с помощью беспилотников в мае 2023 года пытались несколько раз — последний пожар произошел три дня назад.

4 мая на Ильском НПЗ произошел пожар на площади 400 кв. метров. По данным ТАСС, причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника. Позже «РИА Новости» сообщили, что дронов было четыре. Один из них не разорвался.

5 мая на производстве случилось второе возгорание. Официально о его причине не сообщали. В СМИ появились разные версии.