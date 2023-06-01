Три студента из Адыгеи победили в конкурсе по благоустройству курорта Лагонаки

Три проекта студентов Майкопского государственного технологического университета стали победителями на Всероссийском конкурсе

В МГТУ подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов «Воплоти свою мечту!» в номинации «Устойчивый туризм», которую учредил проектный офис курорта Лагонаки.

Проект должен был учитывать природные и историко-культурные особенности Адыгеи для его воплощения на территории курорта Лагонаки.



Жюри выбрало трех победителей: Первое место занял проект по обустройству на плато Лаго-Наки экотропы «Тропа Прометея». Основные темы: нартский эпос, животные, растения ‒ эндемики Лагонакского нагорья, геология. Авторы предложили оформление информационных пунктов в виде «валунов» с надписями. Трек тропы в проекте предполагает две нитки маршрута, одна из которых — 7 км.

На втором месте проект — экскурсионно-музейный комплекс «Этно Аулит». Он состоит из 12 локаций по количеству адыгских (черкесских) племен. Главный объект — кунацкая. Это здание для приёма экскурсионной группы, проведения вводного инструктажа, мастер-классов, продажи сувениров.

Третье место занял проект создания экотропы «По следам адыгов» для плато Лаго-Наки. Он включает два маршрута. Первый предназначен для отдыха. Второй для прогулки с экскурсией об адыгейском народе. Тропа финиширует в «Адыгском городке» с зонами отдыха, сувенирными лавками и кафе национальной кухни.