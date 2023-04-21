Студенты разработали дизайн территории универмага «Краснодар»
Они считают здание одним из символов города и хотят привлечь к нему внимание дизайн-проектом «Универмаг: Возрождение»
Команда, состоящая из студентов факультета архитектуры и дизайна, считает, что их проект отражает стремление к восстановлению значимости и привлекательности одного из символов города. Основной принцип, которым они руководствовались при проектировании, — создать универсальное общественное пространство, которое может быть использовано разными группами людей с разными целями.
«Мы предусмотрели зоны для отдыха, зелёные насаждения, беседки, общественные туалеты, а также места для проведения культурных и спортивных мероприятий», — рассказали авторы проекта.
Авторы выявили три проблемы территории, на которой находится универмаг: она неприметна, там нет необходимого затенения и отсутствуют зоны отдыха и точки общественного питания.
«Наша команда понимает, что успешная реализация проекта не ограничивается только дизайном и благоустройством. Поэтому мы активно работаем над созданием информационной кампании, которая поможет привлечь внимание и создать интерес к проекту у широкой аудитории. Мы надеемся, что наша работа будет полезной для развития города и создания новых возможностей для его жителей и гостей», — добавили авторы.
Подробности проекта студенты рассказали здесь. На сайте можно также пройти опрос, чтобы помочь авторам.
Как писали Юга.ру, суд обязал собственников краснодарского Мавританского дома восстановить здание за свой счёт.