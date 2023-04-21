Студенты разработали дизайн территории универмага «Краснодар»

Они считают здание одним из символов города и хотят привлечь к нему внимание дизайн-проектом «Универмаг: Возрождение»

Команда, состоящая из студентов факультета архитектуры и дизайна, считает, что их проект отражает стремление к восстановлению значимости и привлекательности одного из символов города. Основной принцип, которым они руководствовались при проектировании, — создать универсальное общественное пространство, которое может быть использовано разными группами людей с разными целями. «Мы предусмотрели зоны для отдыха, зелёные насаждения, беседки, общественные туалеты, а также места для проведения культурных и спортивных мероприятий», — рассказали авторы проекта.