Студенты разработали дизайн территории универмага «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта project7166033.tilda.ws
    © Скриншот фото с сайта project7166033.tilda.ws

Они считают здание одним из символов города и хотят привлечь к нему внимание дизайн-проектом «Универмаг: Возрождение»

Команда, состоящая из студентов факультета архитектуры и дизайна, считает, что их проект отражает стремление к восстановлению значимости и привлекательности одного из символов города. Основной принцип, которым они руководствовались при проектировании, — создать универсальное общественное пространство, которое может быть использовано разными группами людей с разными целями.

«Мы предусмотрели зоны для отдыха, зелёные насаждения, беседки, общественные туалеты, а также места для проведения культурных и спортивных мероприятий», — рассказали авторы проекта.

Авторы выявили три проблемы территории, на которой находится универмаг: она неприметна, там нет необходимого затенения и отсутствуют зоны отдыха и точки общественного питания.

«Наша команда понимает, что успешная реализация проекта не ограничивается только дизайном и благоустройством. Поэтому мы активно работаем над созданием информационной кампании, которая поможет привлечь внимание и создать интерес к проекту у широкой аудитории. Мы надеемся, что наша работа будет полезной для развития города и создания новых возможностей для его жителей и гостей», — добавили авторы.

Подробности проекта студенты рассказали здесь. На сайте можно также пройти опрос, чтобы помочь авторам.

Как писали Юга.ру, суд обязал собственников краснодарского Мавританского дома восстановить здание за свой счёт.

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