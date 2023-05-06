По проекту 8-летней школьницы из Краснодара создадут качели в самом большом арт-парке Европы

Жюри признало её работу под названием «Облачко» лучшей. По проекту качели выполнены из стального каркаса, имеют теневой навес, по краям которого подвешены разноцветные ленты. По задумке Варвары, во время катания дети будут стремительно врываться в массу цветных лент, получая от этого радость.

По словам мамы девочки Татьяны Шахуновой-Онищенко, дочь создавала конкурсный проект в рамках обучения в школе архитектуры и дизайна Kiparh. В день отправления работ девочка узнала, что её рисунок потеряли. Варваре пришлось за один день создавать новый проект, который и победил.

«Варя всегда всё делает сама, у нас такой принцип. Я ей не помогала с конкурсной работой, думаю, по рисунку это видно. Дети делают проекты только в школе, дома они не занимаются. Презентации проектов проходят в учебном заведении, домой Варя приносит уже готовые работы», — рассказала Татьяна Шахунова-Онищенко.

Качели по проекту Варвары Онищенко построят к фестивалю «Архстояние детское», который пройдёт с 23 по 25 июня в арт-парке «Никола-Ленивец», самом большом в Европе.