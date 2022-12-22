В Краснодаре в 2023 году обещают обновить 40% парка троллейбусов и купить 40 трамваев
После приобретения машин в городе появятся новые маршруты
В администрации Краснодарского края рассказали о планах обновить краснодарские троллейбусы. По словам губернатора, покупать будут машины белорусского производства.
«В 2023 году обновим троллейбусный парк Краснодара на 40 процентов — закупим 60 новых единиц транспорта белорусского производства в рамках госпрограммы Беларуси по возврату части ставки рефинансирования. Это позволит нам сэкономить и вернуть в бюджет Кубани 100 миллионов рублей. Большинство троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Поэтому их можно сразу запустить на маршруты без обустройства дополнительной инфраструктуры», — сказал Вениамин Кондратьев.
Новые машины заменят устаревшие троллейбусы и встанут на новые маршруты — в растущие микрорайоны. По мнению администрации, транспортная ситуация улучшится в микрорайонах «Губернский», «Панорама», «Западный обход», «Немецкая деревня», «Комсомольский» и «Пашковский».
После покупки новых троллейбусов в Краснодаре продлят маршрут №4 по Красных Партизан и Западному Обходу до «Немецкой деревни» и запустят новый — №11, троллейбусы поедут от вокзала «Краснодар 1» до «Губернского».
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Начать поставку машин в Краснодар планируют в первом квартале 2023 года, следует из публикации на сайте краевой администрации. Все троллейбусы должны поступить в парк к середине года. Контракт администрация заключила с компанией «СберЛизинг».
А до 2026 года в Краснодаре должны появиться 100 новых трамваев, такое соглашение заключено с ООО «Синара-Городские транспортные решения Краснодар», 40 из них обещают закупить в 2023 году.
Основную часть средств на обновление городского транспорта выделяют из краевого бюджета, в 2022 году на это направили 950 миллионов рублей. Из городской казны потратили 71,5 миллионов. В следующие три года по госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» выделят еще 1,2 миллиарда рублей.
В ноябре мэрия Краснодара объявила конкурс на поставщика 22 новых троллейбусов.
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