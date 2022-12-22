В Краснодаре в 2023 году обещают обновить 40% парка троллейбусов и купить 40 трамваев

В администрации Краснодарского края рассказали о планах обновить краснодарские троллейбусы. По словам губернатора, покупать будут машины белорусского производства.

«В 2023 году обновим троллейбусный парк Краснодара на 40 процентов — закупим 60 новых единиц транспорта белорусского производства в рамках госпрограммы Беларуси по возврату части ставки рефинансирования. Это позволит нам сэкономить и вернуть в бюджет Кубани 100 миллионов рублей. Большинство троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Поэтому их можно сразу запустить на маршруты без обустройства дополнительной инфраструктуры», — сказал Вениамин Кондратьев.

Новые машины заменят устаревшие троллейбусы и встанут на новые маршруты — в растущие микрорайоны. По мнению администрации, транспортная ситуация улучшится в микрорайонах «Губернский», «Панорама», «Западный обход», «Немецкая деревня», «Комсомольский» и «Пашковский».