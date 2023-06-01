В Динском районе отремонтировали путепровод. Всего в 2023 году в Краснодарском крае обновят более 500 км дорог

Краснодарский край

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  • Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На ремонт дорог в Краснодарском крае по нацпроекту выделили более 4,5 млрд рублей

На трассе Краснодар — Кропоткин в Динском районе отремонтировали путепровод через железнодорожные пути. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил официальный портал администрации Краснодарского края со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Прошунина.

На путепроводе очистили и окрасили поверхности стальных защитных щитов. Отремонтировали деформационные швы над опорами и обновили дорожное покрытие.

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Также обновили балки пролетных строений, устранили вертикальные и горизонтальные трещины и сколы. Установили дренажные трубы и обеспечили дополнительный водоотвод с проезжей части.

«Ремонт дорог и мостов продолжается на всей территории региона. В этом году по нацпроекту обновим более 100 километров дорог и 7 мостов. На это предусмотрено 4,6 млрд рублей», — рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ранее сообщило Юга.ру, что в регионе идет ремонт на 16 участках автомобильных дорог. По данным ведомства, всего в 2023 году отремонтируют порядка 450 км дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт. Движение по нему планируют открыть в середине июня 2023 года. В районе хутора Ленина под Краснодаром из-за работ по расширению проезжей части ежедневно скапливаются многокилометровые пробки.

Динской район Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог Яблоновский мост

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В Динском районе отремонтировали путепровод. Всего в 2023 году в Краснодарском крае обновят более 500 км дорог
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