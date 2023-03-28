В Краснодаре начнут строить сквер «Изумрудный». Его проект прошел экспертизу еще год назад

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Контракт с подрядчиком заключат на следующей неделе

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в апреле начнется благоустройство «Изумрудного» сквера. Контракт с подрядчиком планируют заключить на следующей неделе.

На участке вырубят сухие и аварийные деревья, высадят новые кустарники и многолетние растения, уложат рулонный газон, а также сделают тротуары. В сквере появятся детские и спортивные площадки, локация для мероприятий и парковка на 80 мест. 

  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Юга.ру писали, что зеленая зона появится в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейского Шоссе. В 2022 году сообщалось, что на создание сквера из краевого бюджета направят 201,9 млн рублей. Изначально планировалось выделить 217 млн рублей, но сумму скорректировали по итогам госэкспертизы.

Название скверу дали жители Молодежного микрорайона. Официально его присвоили в феврале 2022 года.

Благоустройство Краснодар Парки

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