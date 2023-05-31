В Краснодарском крае зацвели маки. Показываем красоту

Краснодарский край

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  • © Фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid
    © Фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid

Фотографы-блогеры делятся снимками цветущих маков в сети

Фотограф из Новороссийска Tateshi Yokotaishi устроила вечернюю фотосессию с полевыми маками. Она сравнила их со «странными живыми существами с другой планеты».

Другие фотографы-блогеры также поделились в соцсетях снимками цветов в разных местах края. Они восхитились обилием красных бутонов. Маки зацвели и на Черноморском побережье в районе Анапы.

Краснодарские художники не обошли стороной живописные маковые поля. Например, основатель творческой группы «Artlumen» Алексей Апиш работал над пейзажем прямо в поле. К сожалению, пока художник писал картину, все маки скосили.

«Краснодарские известия» узнали у МЦУ — ведется ли в крае борьба с наркоопасным маком, который сложно отличить от декоративного.

В Краснодарском крае наступил сезон цветения ядовитого ясенца:

«Намеренно мак в Краснодаре не выкашивают, однако, если он на территории, которая по контракту находится в зоне покоса, то его уберут так же, как и другие сорные растения», — ответили в центре управления СМИ.

Как сообщали ранее Юга.ру, в парке «Краснодар» расцвел шалфей.

Краснодар Растениеводство цветы

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