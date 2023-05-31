В Краснодарском крае зацвели маки. Показываем красоту

Фотографы-блогеры делятся снимками цветущих маков в сети

Фотограф из Новороссийска Tateshi Yokotaishi устроила вечернюю фотосессию с полевыми маками. Она сравнила их со «странными живыми существами с другой планеты».

Другие фотографы-блогеры также поделились в соцсетях снимками цветов в разных местах края. Они восхитились обилием красных бутонов. Маки зацвели и на Черноморском побережье в районе Анапы.

Краснодарские художники не обошли стороной живописные маковые поля. Например, основатель творческой группы «Artlumen» Алексей Апиш работал над пейзажем прямо в поле. К сожалению, пока художник писал картину, все маки скосили.



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«Намеренно мак в Краснодаре не выкашивают, однако, если он на территории, которая по контракту находится в зоне покоса, то его уберут так же, как и другие сорные растения», — ответили в центре управления СМИ.