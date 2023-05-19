В парке «Краснодар» расцветает шалфей. Делимся фото

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Юга.ру собрали фото цветущего шалфея в парке «Краснодар»

В парке «Краснодар» цветет шалфей. Ярко-фиолетовые клумбы с растением ежегодно становятся точкой притяжении для посетителей парка. Показываем, как началось цветение в 2023 году. 

  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Шалфей — это крупный род многолетних травянистых растений, который включает в себя более 700 видов. Все они содержат эфирные масла. Некоторые виды вошли в культуру как лекарственные. Они известны противовоспалительными и смягчающими свойствами. Шалфей мускатный используют в качестве пряности, а Шалфей лекарственный и Шалфей зелёный применяются для обсадки дорожек в садах и парках.

Напомним, что в парке «Краснодар» также зацвели:

  • белая глициния, 
  • лавровишня,
  • фотиния,
  • гейхеры,
  • боярышник.

Ранее Юга.ру побывали на месте строительства «Парка облаков» и поделились фото. Согласно паспорту объекта, локацию откроют в 2025 году.

Краснодар парк «Краснодар» цветы Экология

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В парке «Краснодар» расцветает шалфей. Делимся фото
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