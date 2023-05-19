В парке «Краснодар» расцветает шалфей. Делимся фото

В парке «Краснодар» цветет шалфей. Ярко-фиолетовые клумбы с растением ежегодно становятся точкой притяжении для посетителей парка. Показываем, как началось цветение в 2023 году.

Шалфей — это крупный род многолетних травянистых растений, который включает в себя более 700 видов. Все они содержат эфирные масла. Некоторые виды вошли в культуру как лекарственные. Они известны противовоспалительными и смягчающими свойствами. Шалфей мускатный используют в качестве пряности, а Шалфей лекарственный и Шалфей зелёный применяются для обсадки дорожек в садах и парках.