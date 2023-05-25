В Краснодарском крае наступил сезон цветения ядовитого ясенца. Напоминаем, чем он опасен

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео youtu.be/U0ydOFOCR-Q
    © Кадр из видео youtu.be/U0ydOFOCR-Q

Специалисты предупреждают об опасности кавказского ясенца. Ядовитое растение зацвело на юге России

В конце мая начинается сезон цветения ясенца кавказского. Растение можно встретить в разных районах Краснодарского края, специалисты предупреждают о возможных опасностях. В заповеднике «Утриш» рассказали, что ясенец умеет выделять летучие вещества, которые способны поджечь спичку. Когда человек прикасается к ним, то ничего не чувствует, но позже кожа покрывается волдырями и на ней образуется химический ожог.

Однако растение опасно только в момент цветения. В засушенном виде его используют в медицинских целях. 

Ясенец кавказский — травянистое растение, высота может достигать одного метра. В мае-июне он начинает цвести и покрывается большими цветами. Они имеют сиреневато-белый оттенок, иногда с фиолето-розовыми прожилками.

Это одно из самых опасных растений. В его цветах и коробочках с семенами содержатся эфирные масла, которые при вдыхании способны вызвать аллергию, обжечь слизистую оболочку носа и горла.

Русское географическое общество 24 мая также предупредило об опасности ясенца. РГО предложило добровольцам поучаствовать в акции «Ясенец кавказский. Точка обитания», чтобы помочь собрать о нем больше данных.

«Мы хотим создать подробную карту произрастания растения. Выявление мест, где цветок ранее не встречался, но теперь отмечается, поможет нам понять причины этого явления и предотвратить его дальнейшее распространение. Задача волонтёров проекта — фотографировать ясенец кавказский, отмечая время, дату съёмки и геолокацию. Чем больше участников, тем больше данных для проведения исследований», — рассказала о проекте его руководитель Ольга Ровкина.

Как сообщали ранее Юга.ру, в парке «Краснодар» расцвел шалфей.

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