Пассажиры общественного транспорта в Краснодарском крае летом смогут сэкономить на проезде. Но не все

На Кубани с 1 июня по 30 сентября проезд в трамваях, троллейбусах, маршрутках и автобусах может стать дешевле на восемь рублей. Скидку пассажиры смогут получить с помощью отечественной платежной системы.

Чтобы сэкономить на поездке, необходимо загрузить в смартфон на базе Android карту «Мир» в приложениях Mir Pay или Samsung Pay. При этом устройство должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

«Не имеет значения в каком банке или регионе выпущена ваша карта «Мир». Загрузить в мобильный платежных сервис можно карты практических всех банков, включая крупнейшие. Это значит, что нашим предложением могут воспользоваться и жители Краснодарского края, и те туристы, которые приедут на Кубань в период курортного сезона. Скидка распространяется на поездки в общественном транспорте всех муниципалитетов края, включая побережье», — отметила директор по развитию продуктов отечественной платежной системы Мария Точилова.

Каждый месяц в транспорте региона совершается около 30 млн поездок. В акции примет участие почти 5 тыс. средств передвижения, оборудованных терминалами.



«Мы уже много лет входим в число регионов-лидеров, где чаще всего используют цифровые сервисы для оплаты поездок. Только за первые 4 месяца 2023 года уже фиксируем 27%-й рост числа таких транзакций в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Весомая летняя скидка станет еще одним поводом, чтобы отказаться от наличных расчетов в транспорте», — поделилась управляющая отделением одного из крупных банков Татьяна Сергиенко.

Узнать подробности предоставления скидки и перечень маршрутов можно на сайте и в мобильном приложении «Привет, Мир!». Информацию о подключении карты к Pay-сервисам можно найти на сайте или в банке.

Скидка применяется автоматически. При этом перевозчики получают полную стоимость проезда. Размер скидки им компенсирует платежная система.

Как сообщали ранее Юга.ру, новых выделенных полос для общественного транспорта в Краснодаре пока не будет.