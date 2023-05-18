В троллейбусах Новороссийска подорожал проезд. Теперь он стоит 33 рубля
В Новороссийске повысилась стоимость проезда в электротранспорте
По постановлению администрации Новороссийска №2174 от 17 мая в троллейбусах города повысилась стоимость проезда. С 18 мая одна поездка составит 33 рубля, сообщает МУП «МПТН».
Новых выделенных полос для общественного транспорта в Краснодаре пока не будет:
В документе также сказано, что по данной цене можно провезти ручную кладь и багаж, превышающий 120 см в длине, ширине и высоте. Исключением являются детские коляски, санки и пара лыж в чехле.
«Подорожание проезда с 30 до 33 рублей связано с ростом себестоимости пассажирских перевозок городским электротранспортом. Последний раз тариф повышали в июле 2022 года. За последний год выросли затраты на электроэнергию и техническое обслуживание троллейбусов», — отмечают в МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска».
По возникающим вопросам можно позвонить в приемную МУП «МПТН» по телефону 21-59-68.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Анапе подорожал проезд в общественном транспорте.