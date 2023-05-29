В Краснодаре возобновили проект «Кино на траве»

25 мая зрители смогли оценить фильм «Частная жизнь» с Бриджит Бардо и Марчелло Мастроянни в главных ролях. 31 мая можно будет посмотреть ленту «Друзья на свою голову».

Это по-хорошему злое и смешное кино про испытание чужим успехом. Леа и Марк, Карин и Фрэнсис — две пары закадычных друзей. Когда скромная Лея публикует роман, который в одно мгновение становится бестселлером, отношения между семьями дают сбой.

Начало в 19:30. Показ пройдёт в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. После просмотра зрители смогут обсудить ленту с психологом Юлией Аврамиди. Стоимость 700 рублей. Бронь мест по телефону +7 (989) 235-55-57.