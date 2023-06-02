Краснодарцы могут посмотреть новый фильм «Снегирь» и обсудить его с режиссёром Борисом Хлебниковым

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Снегирь», реж. Борис Хлебников, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw
    Кадр из трейлера к фильму «Снегирь», реж. Борис Хлебников, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw

В кинотеатре «Монитор СБС» в Краснодаре 7 июня состоится предпремьерный показ фильма «Снегирь» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях

После просмотра пройдёт обсуждение ленты с кинорежиссёром Борисом Хлебниковым («Коктебель», «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Долгая счастливая жизнь», «Аритмия»).

Читайте также:

Фильм «Снегирь» — вольная экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». Действие происходит на борту рыболовецкого судно, где оказываются в поисках уникального контента двое видеоблогеров. Они быстро понимают, что реальность не сводится к морской романтике, потому что «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Их всех объединяет желание взять улов побогаче, хорошо заработать и вернуться на берег живыми.

Начало в 19:30. Билеты уже в продаже.

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» возобновил в Краснодаре проект «Кино на траве». Показы проходят в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60.

Афиша Искусство Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Краснодарцы могут посмотреть новый фильм «Снегирь» и обсудить его с режиссёром Борисом Хлебниковым
В Краснодаре на выходных пройдёт благотворительный «Точка маркет»
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе
Как и когда в Краснодарском крае узнать результаты ОГЭ? Публикуем даты и способы
Три студента из Адыгеи победили в конкурсе по благоустройству курорта Лагонаки
В Краснодаре вышли на линию новые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Вчера, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
Вчера, 08:55
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
«Я никуда не уеду»
31 мая, 17:55
«Я никуда не уеду»
Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре

Реклама на сайте