Краснодарцы могут посмотреть новый фильм «Снегирь» и обсудить его с режиссёром Борисом Хлебниковым
В кинотеатре «Монитор СБС» в Краснодаре 7 июня состоится предпремьерный показ фильма «Снегирь» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях
После просмотра пройдёт обсуждение ленты с кинорежиссёром Борисом Хлебниковым («Коктебель», «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Долгая счастливая жизнь», «Аритмия»).
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Фильм «Снегирь» — вольная экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». Действие происходит на борту рыболовецкого судно, где оказываются в поисках уникального контента двое видеоблогеров. Они быстро понимают, что реальность не сводится к морской романтике, потому что «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Их всех объединяет желание взять улов побогаче, хорошо заработать и вернуться на берег живыми.
Начало в 19:30. Билеты уже в продаже.
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