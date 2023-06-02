Краснодарцы могут посмотреть новый фильм «Снегирь» и обсудить его с режиссёром Борисом Хлебниковым

В кинотеатре «Монитор СБС» в Краснодаре 7 июня состоится предпремьерный показ фильма «Снегирь» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях

Фильм «Снегирь» — вольная экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». Действие происходит на борту рыболовецкого судно, где оказываются в поисках уникального контента двое видеоблогеров. Они быстро понимают, что реальность не сводится к морской романтике, потому что «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Их всех объединяет желание взять улов побогаче, хорошо заработать и вернуться на берег живыми.

Начало в 19:30. Билеты уже в продаже.