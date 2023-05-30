На Восточном обходе Краснодара утром образовалась многокилометровая пробка

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

На въездах в Краснодар в восточной части города утром 30 мая образовались многокилометровые заторы

Утром 30 мая на Восточном обходе Краснодара образовалась пробка длиной около 10 километров. Затор начинается в районе поселка Индустриального и заканчивается на пересечении улиц Уральской и Сормовской. Причинами затрудненного движения могли стать ремонт дорожного покрытия на Восточном обходе и ДТП на улице Уральской. По данным онлайн-карт, на преодоление затора автомобилистам понадобится примерно час времени.

  • Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
    Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
  • Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
    Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
  • Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
    Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Ещё одно скопление автомобилей наблюдается на трассе Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина. Затор длиной более 5 км скапливается на этом участке практически ежедневно. Он связан с ремонтными работами и расширением проезжей части. Юга.ру писали об этом здесь.

  • Пробка в районе хутора Ленина. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
    Пробка в районе хутора Ленина. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Традиционные, но не такие масштабные пробки утром 30 мая также скопились на южных въездах в Краснодар — Тургеневском и Яблоновском мостах. Их длина составляла несколько километров, а время проезда около получаса. Новый Яблоновский мост уже появился на онлайн-картах. По их данным, движение по нему будет перекрыто до конца 2024 года. Однако ранее Юга.ру писали, что на новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт, а движение планируют открыть к середине июня 2023 года.

  • Пробки Тургеневском и Яблоновском мостах. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
    Пробки Тургеневском и Яблоновском мостах. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Ранее Юга.ру рассказывали, что Тургеневский мост в Краснодаре закроют на ремонт на 14 месяцев. Произойдет это после полноценного запуска движения по новому Яблоновскому мосту. 

Дороги Краснодар Пробки Ремонт дорог

Новости

В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной. Накануне артистка утверждала, что выступление состоится
В Краснодаре за организацию борделя будут судить директора мужского клуба «Эгоист» и его сообщников
В Краснодарском крае произошло землетрясение. Жители Туапсинского района ощутили толчок
На Восточном обходе Краснодара утром образовалась многокилометровая пробка
Краснодар и Москву атаковали беспилотники одного типа. Дрон способен пролететь тысячу километров — Рогозин
В Курганинском районе из-за грунтовых вод обрушился обводной канал

Лента новостей

Отель под тысячами звезд
Вчера, 08:38
Отель под тысячами звезд
Создатель «Кукарты» рассказал о любимых местах для путешествий в Краснодарском крае и Адыгее
Автомобиль, запас продуктов или технику можно выиграть в «Пятёрочке»
Сегодня, 10:48
Автомобиль, запас продуктов или технику можно выиграть в «Пятёрочке»
(покупая всего на 300 рублей!)
В Краснодаре сдали новостройки в микрорайоне «Любимово»
Вчера, 15:40 Реклама
В Краснодаре сдали новостройки в микрорайоне «Любимово»
Между новоселами разыграли бытовую технику

Реклама на сайте