На Восточном обходе Краснодара утром образовалась многокилометровая пробка

На въездах в Краснодар в восточной части города утром 30 мая образовались многокилометровые заторы

Утром 30 мая на Восточном обходе Краснодара образовалась пробка длиной около 10 километров. Затор начинается в районе поселка Индустриального и заканчивается на пересечении улиц Уральской и Сормовской. Причинами затрудненного движения могли стать ремонт дорожного покрытия на Восточном обходе и ДТП на улице Уральской. По данным онлайн-карт, на преодоление затора автомобилистам понадобится примерно час времени.

Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Пробка на Восточном обходе Краснодара. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Ещё одно скопление автомобилей наблюдается на трассе Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина. Затор длиной более 5 км скапливается на этом участке практически ежедневно. Он связан с ремонтными работами и расширением проезжей части. Юга.ру писали об этом здесь.

Пробка в районе хутора Ленина. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Традиционные, но не такие масштабные пробки утром 30 мая также скопились на южных въездах в Краснодар — Тургеневском и Яблоновском мостах. Их длина составляла несколько километров, а время проезда около получаса. Новый Яблоновский мост уже появился на онлайн-картах. По их данным, движение по нему будет перекрыто до конца 2024 года. Однако ранее Юга.ру писали, что на новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт, а движение планируют открыть к середине июня 2023 года.

Пробки Тургеневском и Яблоновском мостах. Скриншот Яндекс Карт © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki