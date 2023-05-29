На въезде в Краснодар образовалась пробка длиной шесть километров
На трассе Краснодар — Кропоткин перед хутором Ленина утром 29 мая сильный затор
На въезде в Краснодар перед хутором Ленина 29 мая образовалась пробка длиной в шесть километров.
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По данным сервиса «Яндекс. Карты», возникший затор на трассе Краснодар — Кропоткин можно проехать за 37 минут.
В соцсетях также появились видео с километровыми пробками в районе этого населенного пункта. Люди жалуются, что дорога от станицы Старокорсунской до хутора Ленина раньше занимала 10 минут. Сегодня этот участок автомобили преодолевают час.
Напомним, что сейчас в районе хутора Ленина расширяют трассу. Реконструкция участка протяжённостью 4,25 км началась в 2022 году. Работы обещают завершить до 20 июня 2027 года.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 24 мая образовалась пробка к морю длиной больше 10 км.