На въезде в Краснодар образовалась пробка длиной шесть километров

В соцсетях также появились видео с километровыми пробками в районе этого населенного пункта. Люди жалуются, что дорога от станицы Старокорсунской до хутора Ленина раньше занимала 10 минут. Сегодня этот участок автомобили преодолевают час.



Напомним, что сейчас в районе хутора Ленина расширяют трассу. Реконструкция участка протяжённостью 4,25 км началась в 2022 году. Работы обещают завершить до 20 июня 2027 года.



