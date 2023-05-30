В Курганинском районе из-за грунтовых вод обрушился обводной канал

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вечером 29 мая из-за высокого уровня грунтовых вод частично обрушился обводной канал в Курганинске

В ГУ МЧС Краснодарского края рассказали, что специалисты перекрыли канал и ограничили поступление воды на улицы Островского и Гастелло. Также идет обустройство дополнительного отводного канала в реку Кукса.

По состоянию на 22:00 29 мая на улице Островского затопило 20 придомовых территории, на улице Гастелло — 8 дворов.

Ранее Юга.ру писали, что 29 мая в Курганинске затопило 48 дворов, в 9 домов зашла вода. Также из-за сильного ливня со стихией столкнулись жители Анапы и Краснодара. Некоторые улицы городов прекратились в реки.

На выходных из-за непогоды в Адыгее в воде оказались более 500 дворов и почти 600 га сельхозугодий. Кроме того, затопило Лабинск, Армавир и Курганинский район.

Курганинский район МЧС Наводнения Стихийные бедствия

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В Курганинском районе из-за грунтовых вод обрушился обводной канал

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