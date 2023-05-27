В Краснодарском крае после дождя затопило несколько населенных пунктов. Собрали главное

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за сильных ливней в Краснодарском крае в воде оказались Лабинск, Армавир и Курганинский район. Рассказываем, что происходит

В Краснодарском крае сильный дождь начался днем 26 мая. Ближе к вечеру из-за ливней начали разливаться реки. Затопило несколько районов. Воду продолжают откачивать. 

В краевом оперштабе сообщили, что в Лабинском районе на территории четырех населенных пунктов ввели режим ЧС. 

По состоянию на 23:30 26 мая, в Лабинске были в воде 26 частных домов и 76 придомовых территорий. Утром 27 мая глава Лабинского района Владимир Забураев сообщил, что в селе Владимирском затопило 22 придомовые территории. В хуторе Северном из берегов вышла река Грязнуха, в воде находятся 5 домов и 6 придомовых территорий. В Зассовском в воде находятся 2 придомовые территории.

Также жители района пишут в соцсетях, что 27 мая из берегов вышла река Кукса. Вода разлилась на улице Железнодорожной и продолжает прибывать.

Глава района добавил, что по состоянию на 10:00 27 мая поступило 162 заявки на откачку воды. В 76 домов из этого числа вода зашла внутрь. В районе работают 18 комиссий по оценке пострадавшего имущества. 

В Курганинском районе вечером 26 мая за час выпало 40 мм осадков. Число затопленных домов в оперштабе не уточнили. Ситуацию контролируют специалисты. 

В Армавире из-за проливных дождей в воде оказались два тоннеля на улицах Новороссийской и Кирова. Движение временно приостанавливали и снова открыли в 19:35.

В соцсетях местные жители написали, что затопило не только тоннели, но и дворы. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, утром 27 мая в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах в воде остаются 147 приусадебных участков, в том числе 21 жилой дом. 

Как писали Юга.ру, в крае 27-28 мая продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град.

Армавир Курганинский район Лабинский район Погода

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