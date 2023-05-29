В Краснодаре и Анапе подтопило дороги, в Курганинске — дома. Непогода атаковала регион
В соцсетях 29 мая жители Краснодарского края публикуют фото и видео затопленных дорог и дворовых территорий
В Краснодаре 29 мая затопило улицу 9-я Тихую, в сети появились фотографии, на которых видно, что вода стоит на проезжей части и местами вышла на тротуар.
Потоп снимают и жители Анапы. На кадрах автомобили буквально плывут по широкой заполненной водой дороге.
Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в Лабинском районе 29 мая остаются подтопленными 152 двора, в Курганинске — 48, в девять домов там вошла вода, местами стихия повредила дороги.
Как ранее писали Юга.ру до конца мая в Краснодарском крае будет идти дождь. Специалисты Краснодарского ЦГМС продлили штормовое предупреждение до конца суток 31 мая.
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