В Краснодаре и Анапе подтопило дороги, в Курганинске — дома. Непогода атаковала регион

В соцсетях 29 мая жители Краснодарского края публикуют фото и видео затопленных дорог и дворовых территорий

В Краснодаре 29 мая затопило улицу 9-я Тихую, в сети появились фотографии, на которых видно, что вода стоит на проезжей части и местами вышла на тротуар.

Потоп снимают и жители Анапы. На кадрах автомобили буквально плывут по широкой заполненной водой дороге.

Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в Лабинском районе 29 мая остаются подтопленными 152 двора, в Курганинске — 48, в девять домов там вошла вода, местами стихия повредила дороги.