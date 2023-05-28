В Адыгее затопило более 500 дворов и почти 600 га сельхозугодий

Ранее Юга.ру писали , что 26 мая в Адыгее затопило аул Ходзь, в воде оказались дороги и дома. К вечеру 27 мая в Кошехабльском районе Адыгеи количество подтопленных строений достигло 567. Также после ливня пострадало 600 га сельхозугодий, сообщили ТАСС в региональном комитете по делам ГО и ЧС.

«Количество пострадавших подворий в Ходзинском и Вольнинском сельских поселениях по состоянию на вечер увеличилось до 567. Помимо аула Ходзь и села Вольного, пострадали подворья в хуторе Казено-Гидроицком. Подтоплено также 592 гектара сельхозугодий», — заявили в комитете.



По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, в ликвидации ЧС задействовали около 150 человек и 44 единицы техники.



«Спасатели оказали адресную помощь в первую очередь пожилым гражданам и семьям с маленькими детьми. Откачали воду из подвалов и с придомовых территорий по 56 адресам. Продолжается откачка воды из колодцев и с огородов», — рассказал в своем телеграм-канале Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 26 мая прошли ливни, некоторые улицы города затопило.