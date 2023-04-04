У председателя совета судей Ростовской области нашли 200 млн рублей. Затем в отставку подала председатель областного суда

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Судей подозревают в мошенничестве

С чего все началось? 3 апреля дома у председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой прошли обыски в рамках уголовного дела. Об этом сообщил 1Rnd со ссылкой на источник. 

Позже СМИ сообщило, что у Юровой нашли и изъяли около 200 млн рублей наличными. Помимо денег обнаружили швейцарские часы Longines, одежду, парфюмерию, украшения и аксессуары Gucci, Louis vuitton, золотые украшения. Также обыски прошли дома у дочери председателя. 

В тот же день обыски прошли еще и у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, пишет 161.RU. По данным портала, в уголовном деле фигурируют минимум семь человек. 

Источник в силовых структурах рассказал журналистам, что дома у Золотаревой обнаружили валюту трех стран и деньги «вынесли в пакетах». Точная сумма пока неизвестна.

Портал пишет, что еще один задержанный — начальник управления судебного департамента Андрей Рощевский. Все проходят по делу как соучастники Золотаревой. 

Как развивается дело? 4 апреля 161.RU  сообщил, что Золотарева подала прошение об отставке в Верховный суд. 

1Rnd написал, что Золотареву и Юрову поместили под домашний арест. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Рощевский задержан по ст. 91 УПК РФ.

Как рассказал источник портала, меру пресечения определил Басманный суд Москвы. Расследованием занимаются в столице РФ.  

Ранее Юга.ру писали, что у бывшей начальницы отдела Роспотребнадзора в Краснодаре изъяли 46 млн рублей. В отношении неё возбудили уголовное дело по факту получения взяток.

Деньги Ростов-на-Дону Суд

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