В Краснодаре на летних каникулах временно трудоустроят более 4 тысяч подростков

На сегодня для подростков Краснодара создано около 3,7 тысяч рабочих мест

Подростков из Краснодара временно трудоустроят за счет средств местного бюджета и работодателей. Об этом сообщает городская администрация.

«Помимо лагерей труда и отдыха, у нас есть реальный сектор экономики. Необходимо также работать с бизнесом, чтобы подростков временно можно было устраивать и на работу в компании. Потому что так они получат необходимые знания по интересующим их темам и компетенции для работы в будущем», — поделилась замглавы Краснодара Лилиана Егорова.

Несовершеннолетних обеспечивают работой с 2014 года по программе «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар».



«Зачастую в период летнего отдыха дети предоставлены сами себе. Наибольшее количество происшествий с детьми возникает именно в каникулярное время. Наша основная задача сегодня — максимально занять детей там, где это возможно», — заявила начальник городского управления по соцвопросам Ирина Косинкова.

Вакансии для подростков можно найти в центре занятости населения.



Как сообщали ранее Юга.ру, по проекту 8-летней школьницы из Краснодара создадут качели в самом большом арт-парке Европы.