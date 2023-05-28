В Краснодаре на летних каникулах временно трудоустроят более 4 тысяч подростков

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

На сегодня для подростков Краснодара создано около 3,7 тысяч рабочих мест

Подростков из Краснодара временно трудоустроят за счет средств местного бюджета и работодателей. Об этом сообщает городская администрация. 

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«Помимо лагерей труда и отдыха, у нас есть реальный сектор экономики. Необходимо также работать с бизнесом, чтобы подростков временно можно было устраивать и на работу в компании. Потому что так они получат необходимые знания по интересующим их темам и компетенции для работы в будущем», — поделилась замглавы Краснодара Лилиана Егорова.

Несовершеннолетних обеспечивают работой с 2014 года по программе «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар».

«Зачастую в период летнего отдыха дети предоставлены сами себе. Наибольшее количество происшествий с детьми возникает именно в каникулярное время. Наша основная задача сегодня — максимально занять детей там, где это возможно», — заявила начальник городского управления по соцвопросам Ирина Косинкова.

Вакансии для подростков можно найти в центре занятости населения.

Как сообщали ранее Юга.ру, по проекту 8-летней школьницы из Краснодара создадут качели в самом большом арт-парке Европы.

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