Сервис по поиску работы назвал пять самых высокооплачиваемых вакансий в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Самые высокие зарплаты в Краснодаре у руководителей отделов продаж

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в Краснодаре и выяснил, что больше всего готовы платить руководителю отдела продаж в медицинской компании — от 90 тыс. рублей. 

На 5 тыс. рублей меньше обещают зарплату менеджеру по активным продажам в национальном институте инновационных технологий. На третьем месте по заработку расположилась вакансия супервайзера по разливной продукции. Ему предлагают от 80 тыс. рублей в месяц, а также компенсацию топлива и связи.

На четвертое место в рейтинге попала вакансия менеджера по привлечению корпоративных клиентов в крупнейшем российском банке. Сотруднику готовы платить от 70 тыс. рублей. Замыкает подборку вакансия торгового представителя, которому предстоит заниматься поиском и развитием клиентской базы в сегменте HoReCa. В месяц специалисту предлагают от 65 тыс. рублей, премии и обучение.

Ранее Юга.ру писали, что 34% жителей Кубани совершенно не любят свою работу. Каждый десятый кубанец считает, что любить работу вовсе не обязательно, а еще 15% допустили, что в начале карьеры работать можно без любви.

Краснодар Трудоустройство

Новости

Сервис по поиску работы назвал пять самых высокооплачиваемых вакансий в Краснодаре
В Сочи снова анонсировали запуск морского такси
Компания Галицкого продолжит реконструкцию «Авроры» в Краснодаре, но упростит проект
«Сочи Парк Отель» закрыли на реновацию из-за смены управляющей компании
В Краснодаре рекультивируют «Елизаветинскую» свалку. Это обойдётся в 1,4 млрд рублей
В Краснодарском крае можно сдать ёлку на переработку. Рассказываем, где и как

Лента новостей

Реклама на сайте