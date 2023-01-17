Сервис по поиску работы назвал пять самых высокооплачиваемых вакансий в Краснодаре

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в Краснодаре и выяснил, что больше всего готовы платить руководителю отдела продаж в медицинской компании — от 90 тыс. рублей.

На 5 тыс. рублей меньше обещают зарплату менеджеру по активным продажам в национальном институте инновационных технологий. На третьем месте по заработку расположилась вакансия супервайзера по разливной продукции. Ему предлагают от 80 тыс. рублей в месяц, а также компенсацию топлива и связи.

На четвертое место в рейтинге попала вакансия менеджера по привлечению корпоративных клиентов в крупнейшем российском банке. Сотруднику готовы платить от 70 тыс. рублей. Замыкает подборку вакансия торгового представителя, которому предстоит заниматься поиском и развитием клиентской базы в сегменте HoReCa. В месяц специалисту предлагают от 65 тыс. рублей, премии и обучение.

Ранее Юга.ру писали, что 34% жителей Кубани совершенно не любят свою работу. Каждый десятый кубанец считает, что любить работу вовсе не обязательно, а еще 15% допустили, что в начале карьеры работать можно без любви.