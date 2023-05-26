В Краснодаре из-за ремонта временно изменится движение трамваев

Краснодарский край

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  • Краснодарский трамвай © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Краснодарский трамвай © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре трамваи №1, 11, 15 изменят свой маршрут. На пересечении Гоголя/ Железнодорожной продолжается ремонт

В эти выходные изменится путь следования маршрутов №1, 11, 15. Причина — ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Гоголя и Железнодорожной.

В Краснодаре строят новую ярмарку:

  • Трамвай №1: от конечной «ул. Декабристов» до остановки «ул. Железнодорожная» транспорт проследует по обычному маршруту, обратно — по улицам Железнодорожная, Дмитриевская Дамба и Садовая — до конечной «ул. Декабристов»;
  • Трамвай №11: из Юбилейного микрорайона — по ул. Горького до Дмитриевской Дамбы, обратно — по улицам Дмитриевская Дамба, Железнодорожная, Гоголя, Коммунаров, Горького в Юбилейный микрорайон;
  • Трамвай №15: будет курсировать по маршруту «ул. Петра Метальникова — ул. Индустриальная».

27 и 28 мая движение трамваев до вокзала «Краснодар-1» осуществляться не будет.

Как сообщали ранее Юга.ру, часть улицы Котовского станет односторонней.

Благоустройство Ремонт дорог Трамвай Транспорт

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