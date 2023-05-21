Часть улицы Котовского станет односторонней

С 10 июня на участке улицы Котовского в Краснодаре двусторонне движение заменят на одностороннее

Краснодарский департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил об изменении в схеме дорожного движения на территории краевой столицы.

В ночь с 9 на 10 июня улица Котовского на протяжении одного квартала — от Головатого до Северной — будет переведена на одностороннее движение. С момента вступления изменений в силу проехать по этому участку можно будет только по одному направлению — от Головатого к Северной.