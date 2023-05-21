Часть улицы Котовского станет односторонней

Краснодарский край

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  • Вид на отрезок улицы Котовского, который с 10 июня станет односторонним © Скриншот сайта Google.com/maps
    Вид на отрезок улицы Котовского, который с 10 июня станет односторонним © Скриншот сайта Google.com/maps

С 10 июня на участке улицы Котовского в Краснодаре двусторонне движение заменят на одностороннее

Краснодарский департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил об изменении в схеме дорожного движения на территории краевой столицы.

В ночь с 9 на 10 июня улица Котовского на протяжении одного квартала — от Головатого до Северной — будет переведена на одностороннее движение. С момента вступления изменений в силу проехать по этому участку можно будет только по одному направлению — от Головатого к Северной.

  • Новая схема проезда по улице Котовского © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru
    Новая схема проезда по улице Котовского © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru

Ранее на этой неделе было объявлено об изменении схем проезда еще на двух перекрестках Краснодара.

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