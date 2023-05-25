В Краснодарском крае с начала года корью заболели 77 человек. В 2022 году инфицированных было шесть

Сергей Зотов рассказал, что среди заболевших 35 человек — дети. В Краснодаре сейчас зарегистрировано 7 случаев. Главврач также отметил, что идет рост заболеваемости.



«Корь имеет волнообразное течение заболевания. Нужно иметь иммунитет. Есть такое понятие, как «коллективная иммунная прослойка». Чем она больше, тем меньше будет заболеваемость», — поделился Зотов.



По данным врача, существует несколько вариантов защиты от распространения инфекции: подействовать на источник заражения, либо повлиять на сам вирус (наблюдение контактных, массовая вакцинация).

Сергей Зотов также отметил, что сейчас рекомендуется прививаться в год и в шесть лет , а взрослым сделать это повторно, чтобы повысить иммунитет.



«Корь — это детская инфекция, но переносить ее тяжело в любом возрасте, потому что любая болезнь приносит страдания. Взрослые все равно будут болеть тяжелее, особенно если есть хронические заболевания», — заявил главврач.



По словам Зотова, эффективных лекарств на данный момент от кори нет.



Юга.ру узнали в Минздраве региона, что в 2022 году на Кубани было зарегистрировано шесть случаев кори (в том числе четыре у детей). А в 2021 году случаев заболевания кори не выявляли.



Как писали ранее Юга.ру, в Минздраве Кубани сообщили о поступлении вакцины от кори. До этого на нехватку жаловались в Новороссийске.



