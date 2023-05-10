В Минздраве Кубани сообщили о поступлении вакцины от кори. Ранее на нехватку жаловались в Новороссийске

Недавно в государственных поликлиниках Новороссийска обострилась ситуация с нехваткой вакцин от кори для взрослых. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».



«На начало апреля в каждом из муниципалитетов края, в том числе в Новороссийске, был действительно зафиксирован подъём кори. Сейчас этого нет, пока всё спокойно», — рассказала врач-эпидемиолог поликлиники № 5 Анна Кузнецова

По ее словам, вакцины в городе действительно нет, но её ожидают. Врач посоветовала уточнять информацию о поступлении в поликлиниках по месту жительства.



Эпидемиолог напомнила, что первый раз детей прививают от кори в 1 год, а второй — в 6 лет. По мнению доктора, заболевание вернулось по причине отказа родители от вакцинации. Появились также тяжёлые формы этой инфекции — коревые энцефалиты и пневмонии, интоксикации.



«Те, кто в детстве получил двукратную прививку, получил и стойкий иммунитет от этого инфекционного заболевания. Те же, кто вообще не вакцинировался от кори, рискуют заразиться, и как при этом поведут себя системы организма инфицированного, неизвестно. Возможны даже смертельные случаи», — отметила Анна Кузнецова.