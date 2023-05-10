В Минздраве Кубани сообщили о поступлении вакцины от кори. Ранее на нехватку жаловались в Новороссийске
Число заражённых корью в стране, по сравнению с предыдущими годами, резко возросло — Роспотребнадзор
В Минздраве Краснодарского края прокомментировали сообщения о нехватке вакцин от кори в госполиклиниках.
«Вакцинация против кори проводится по мере поступления в субъект. Краем получена очередная партия вакцины, проводится плановая вакцинация», — заявили в ведомстве.
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Недавно в государственных поликлиниках Новороссийска обострилась ситуация с нехваткой вакцин от кори для взрослых. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».
«На начало апреля в каждом из муниципалитетов края, в том числе в Новороссийске, был действительно зафиксирован подъём кори. Сейчас этого нет, пока всё спокойно», — рассказала врач-эпидемиолог поликлиники № 5 Анна Кузнецова
По ее словам, вакцины в городе действительно нет, но её ожидают. Врач посоветовала уточнять информацию о поступлении в поликлиниках по месту жительства.
Эпидемиолог напомнила, что первый раз детей прививают от кори в 1 год, а второй — в 6 лет. По мнению доктора, заболевание вернулось по причине отказа родители от вакцинации. Появились также тяжёлые формы этой инфекции — коревые энцефалиты и пневмонии, интоксикации.
«Те, кто в детстве получил двукратную прививку, получил и стойкий иммунитет от этого инфекционного заболевания. Те же, кто вообще не вакцинировался от кори, рискуют заразиться, и как при этом поведут себя системы организма инфицированного, неизвестно. Возможны даже смертельные случаи», — отметила Анна Кузнецова.
Корь — острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путем. У заболевания существует весенне-зимняя сезонность. Самому высокому риску заболевания корью подвергаются невакцинированные дети раннего возраста. Симптомами являются слабость, высокая температура, сухой кашель, сыпь, отечность нижних век, могут быть боли в животе.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае планируют привить от кори 15 тыс. человек.