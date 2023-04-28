В Краснодарском крае планируют привить от кори 15 тыс. человек

На сегодняшний день в крае более 30 заболевших корью

В Краснодарском крае планируют привить 15 тыс. человек от кори, чтобы предотвратить риски распространения болезни. Об этом сообщила замгубернатора Анна Минькова.

По ее словам, в прошлом году в крае было зарегистрировано 6 случаев заболевания, а в 2021 году их не было вообще.

«Рост заболеваемости фиксируется в каждом втором субъекте страны. Эта ситуация — результат того, что в последние годы многие родители отказывались прививать детей», — заявила Анна Минькова.



Замгубернатора также сообщила, что уже вакцинировано 16% от плана. Сейчас ожидается новая партия, которую направят по медучреждениям региона.



«В соцобъектах края усиливаем термометрию дополнительным визуальным осмотром на входных фильтрах в учреждения», — отметила Минькова.