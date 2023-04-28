В Краснодарском крае планируют привить от кори 15 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

На сегодняшний день в крае более 30 заболевших корью

В Краснодарском крае планируют привить 15 тыс. человек от кори, чтобы предотвратить риски распространения болезни. Об этом сообщила замгубернатора Анна Минькова. 

В Анапе школьница заболела корью:

По ее словам, в прошлом году в крае было зарегистрировано 6 случаев заболевания, а в 2021 году их не было вообще. 

«Рост заболеваемости фиксируется в каждом втором субъекте страны. Эта ситуация — результат того, что в последние годы многие родители отказывались прививать детей», — заявила Анна Минькова.

Замгубернатора также сообщила, что уже вакцинировано 16% от плана. Сейчас ожидается новая партия, которую направят по медучреждениям региона.

«В соцобъектах края усиливаем термометрию дополнительным визуальным осмотром на входных фильтрах в учреждения», — отметила Минькова.

Корь — острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путем. У заболевания существует весенне-зимняя сезонность. Самому высокому риску заболевания корью подвергаются невакцинированные дети раннего возраста. Симптомами являются слабость, высокая температура, сухой кашель, сыпь, отечность нижних век, могут быть боли в животе.

Как сообщали ранее Юга.ру, Роспотребнадзор по Краснодарскому краю зафиксировал случаи заражения корью.

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