В Краснодарском крае образовалась пробка к морю длиной больше 10 км
В соцсетях 24 мая рассказывают о пробке к морю в районе села Молдавановка. На участке трассы идет ремонт дороги
В Краснодарском крае по дороге к морю образовались пробки. По данным «Яндекс. Карт», в районе Молдавановки идет ремонт участка М-4 «Дон», 1417-й киллометр в нескольких местах.
По данным сервиса, проехать чуть больше 10 км удастся только за полтора часа. В сети также появились видео очевидцев с заторами на трассе.
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