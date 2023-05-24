В Краснодарском крае образовалась пробка к морю длиной больше 10 км

В соцсетях 24 мая рассказывают о пробке к морю в районе села Молдавановка. На участке трассы идет ремонт дороги

В Краснодарском крае по дороге к морю образовались пробки. По данным «Яндекс. Карт», в районе Молдавановки идет ремонт участка М-4 «Дон», 1417-й киллометр в нескольких местах.

© Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты

© Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты

© Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты

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По данным сервиса, проехать чуть больше 10 км удастся только за полтора часа. В сети также появились видео очевидцев с заторами на трассе.