В Краснодарском крае образовалась пробка к морю длиной больше 10 км

Краснодарский край

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  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

В соцсетях 24 мая рассказывают о пробке к морю в районе села Молдавановка. На участке трассы идет ремонт дороги

В Краснодарском крае по дороге к морю образовались пробки. По данным «Яндекс. Карт», в районе Молдавановки идет ремонт участка М-4 «Дон», 1417-й киллометр в нескольких местах.

  • © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты
    © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты
  • © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты
    © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты
  • © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты
    © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты

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По данным сервиса, проехать чуть больше 10 км удастся только за полтора часа. В сети также появились видео очевидцев с заторами на трассе.

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В Краснодарском крае образовалась пробка к морю длиной больше 10 км
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