От аэропорта Сочи до Майкопа будет курсировать дневная «Ласточка»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Продажа билетов на поезд Аэропорт Сочи – Майкоп уже открыта

С 1 июня от аэропорта Сочи до Майкопа станет ходить дневной поезд «Ласточка» №814. Об этом сообщает пресс-центр РЖД.

На Черноморском побережье изменилось расписание электричек:

Поезда будут курсировать ежедневно с 06:41 до 12:41 по маршруту Аэропорт Сочи — Майкоп и с 16:10 до 22:10 в обратном направлении.

В пути предусмотрены остановки на станциях:

  • Адлер,
  • Хоста,
  • Сочи,
  • Дагомыс,
  • Лоо,
  • Лазаревская,
  • Шепси,
  • Туапсе,
  • Хадыженская,
  • Белореченская.

Эта «Ласточка» — второй дневной поезд, который соединит столицу Адыгеи и Черноморское побережье. Сегодня жители республики могут добраться в Сочи поездом №834 Майкоп — Имеретинский Курорт.

Более подробную информацию о наличии билетов и их стоимости можно посмотреть на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае ряд электричек изменили расписание из-за ремонта

Железная дорога Майкоп Поезда РЖД Сочи

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