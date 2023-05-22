От аэропорта Сочи до Майкопа будет курсировать дневная «Ласточка»
Продажа билетов на поезд Аэропорт Сочи – Майкоп уже открыта
С 1 июня от аэропорта Сочи до Майкопа станет ходить дневной поезд «Ласточка» №814. Об этом сообщает пресс-центр РЖД.
На Черноморском побережье изменилось расписание электричек:
Поезда будут курсировать ежедневно с 06:41 до 12:41 по маршруту Аэропорт Сочи — Майкоп и с 16:10 до 22:10 в обратном направлении.
В пути предусмотрены остановки на станциях:
- Адлер,
- Хоста,
- Сочи,
- Дагомыс,
- Лоо,
- Лазаревская,
- Шепси,
- Туапсе,
- Хадыженская,
- Белореченская.
Эта «Ласточка» — второй дневной поезд, который соединит столицу Адыгеи и Черноморское побережье. Сегодня жители республики могут добраться в Сочи поездом №834 Майкоп — Имеретинский Курорт.
Более подробную информацию о наличии билетов и их стоимости можно посмотреть на сайте.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае ряд электричек изменили расписание из-за ремонта