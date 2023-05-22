От аэропорта Сочи до Майкопа будет курсировать дневная «Ласточка»

С 1 июня от аэропорта Сочи до Майкопа станет ходить дневной поезд «Ласточка» №814. Об этом сообщает пресс-центр РЖД.

Поезда будут курсировать ежедневно с 06:41 до 12:41 по маршруту Аэропорт Сочи — Майкоп и с 16:10 до 22:10 в обратном направлении.

В пути предусмотрены остановки на станциях:

Адлер,

Хоста,

Сочи,

Дагомыс,

Лоо,

Лазаревская,

Шепси,

Туапсе,

Хадыженская,

Белореченская.

Эта «Ласточка» — второй дневной поезд, который соединит столицу Адыгеи и Черноморское побережье. Сегодня жители республики могут добраться в Сочи поездом №834 Майкоп — Имеретинский Курорт.



Более подробную информацию о наличии билетов и их стоимости можно посмотреть на сайте.



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