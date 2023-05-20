В Краснодаре изменилась схема движения на проблемном перекрестке

Краснодарский край

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  • Перекресток Ростовского шоссе и Офицерской улицы в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps
    Перекресток Ростовского шоссе и Офицерской улицы в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps

С 20 мая официально можно поворачивать налево с Ростовского шоссе на Офицерскую улицу с двух полос

Краснодарский департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил о том, что с 20 мая меняется схема движения на двух перекрестках в городе.

С сегодняшнего дня со второй полосы Ростовского шоссе при движении в сторону центра разрешено поворачивать на Офицерскую как направо, так и налево. Стоит отметить, что в часы пик автомобилисты на этом перекрёстке и так давно уже на свой страх и риск сворачивали налево со второй полосы (а в особенно сложных ситуациях — и с третьей).

  • Новая схема движения на пересечении Ростовского шоссе и Офицерской улицы © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru
    Новая схема движения на пересечении Ростовского шоссе и Офицерской улицы © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru

Еще одно изменение коснулось перекрестка Северной и Березанской улиц. Отныне при движении с Березанской с юга на север со второй полосы нужно обязательно сворачивать на Северную направо, для движения прямо и налево оставлена только первая полоса.

  • Новая схема движения на пересечении Северной и Березанской улиц © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru
    Новая схема движения на пересечении Северной и Березанской улиц © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru

Ранее на этой неделе был открыт проезд по новому участку трассы М-4 «Дон» в окрестностях Геленджика.

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