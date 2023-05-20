В Краснодаре изменилась схема движения на проблемном перекрестке
С 20 мая официально можно поворачивать налево с Ростовского шоссе на Офицерскую улицу с двух полос
Краснодарский департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил о том, что с 20 мая меняется схема движения на двух перекрестках в городе.
С сегодняшнего дня со второй полосы Ростовского шоссе при движении в сторону центра разрешено поворачивать на Офицерскую как направо, так и налево. Стоит отметить, что в часы пик автомобилисты на этом перекрёстке и так давно уже на свой страх и риск сворачивали налево со второй полосы (а в особенно сложных ситуациях — и с третьей).
Еще одно изменение коснулось перекрестка Северной и Березанской улиц. Отныне при движении с Березанской с юга на север со второй полосы нужно обязательно сворачивать на Северную направо, для движения прямо и налево оставлена только первая полоса.
Ранее на этой неделе был открыт проезд по новому участку трассы М-4 «Дон» в окрестностях Геленджика.