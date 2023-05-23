Сергей Жуков во время съемок в Сочи написал песню и выпустил клип про Черное море

Краснодарский край

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  • Сергей Жуков на концерте в Сочи © Иолина Грибкова, Юга.ру
    Сергей Жуков на концерте в Сочи © Иолина Грибкова, Юга.ру

Солист группы «Руки Вверх!» записал трек про Черное море на съёмках музыкальной драмы «Плакса»

На съемках музыкальной драмы «Плакса» лидер «Руки Вверх!» записал песню «Чёрное море» и снял на нее клип. Премьера трека состоялась 23 мая.

Психологический стендап, концерты, лекции, кинопоказы, арт-фестиваль:

Сериал начали снимать в Москве, а позже группа отправилась в Сочи. Сергей Жуков стал генеральным и музыкальным продюсером сериала. Помимо основных актеров, в съемках принимают участие местные жители. 

В кадр попадут:

  • санаторий «Южное взморье»,
  • адлерская больница,
  • жилые гаражи Бытхи,
  • пляж «Красный штурман»,
  • рыболовная база в Кудепсте,
  • дома советской постройки,
  • дворы в центре Сочи.

«Мы начали осваивать локации за месяц до старта съёмок. И когда мне присылали кадры объектов, я думал: что за невероятные, инопланетные места. Я редко заходил в старые сочинские дворики, а здесь, оказывается, так здорово и атмосферно», — рассказал Сергей Жуков.

Как сообщали ранее Юга.ру, рэпер PLC выпустил клип на трек про Краснодар. В нем снялись игроки ФК «Краснодар».

Кино Музыка Черное море

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Сергей Жуков во время съемок в Сочи написал песню и выпустил клип про Черное море
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