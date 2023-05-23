Сергей Жуков во время съемок в Сочи написал песню и выпустил клип про Черное море

На съемках музыкальной драмы «Плакса» лидер «Руки Вверх!» записал песню «Чёрное море» и снял на нее клип. Премьера трека состоялась 23 мая.

Сериал начали снимать в Москве, а позже группа отправилась в Сочи. Сергей Жуков стал генеральным и музыкальным продюсером сериала. Помимо основных актеров, в съемках принимают участие местные жители.



В кадр попадут:

санаторий «Южное взморье»,

адлерская больница,

жилые гаражи Бытхи,

пляж «Красный штурман»,

рыболовная база в Кудепсте,

дома советской постройки,

дворы в центре Сочи.

«Мы начали осваивать локации за месяц до старта съёмок. И когда мне присылали кадры объектов, я думал: что за невероятные, инопланетные места. Я редко заходил в старые сочинские дворики, а здесь, оказывается, так здорово и атмосферно», — рассказал Сергей Жуков.