Сергей Жуков во время съемок в Сочи написал песню и выпустил клип про Черное море
Солист группы «Руки Вверх!» записал трек про Черное море на съёмках музыкальной драмы «Плакса»
На съемках музыкальной драмы «Плакса» лидер «Руки Вверх!» записал песню «Чёрное море» и снял на нее клип. Премьера трека состоялась 23 мая.
Психологический стендап, концерты, лекции, кинопоказы, арт-фестиваль:
Сериал начали снимать в Москве, а позже группа отправилась в Сочи. Сергей Жуков стал генеральным и музыкальным продюсером сериала. Помимо основных актеров, в съемках принимают участие местные жители.
В кадр попадут:
- санаторий «Южное взморье»,
- адлерская больница,
- жилые гаражи Бытхи,
- пляж «Красный штурман»,
- рыболовная база в Кудепсте,
- дома советской постройки,
- дворы в центре Сочи.
«Мы начали осваивать локации за месяц до старта съёмок. И когда мне присылали кадры объектов, я думал: что за невероятные, инопланетные места. Я редко заходил в старые сочинские дворики, а здесь, оказывается, так здорово и атмосферно», — рассказал Сергей Жуков.
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