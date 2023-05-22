Психологический стендап, концерты, лекции, кинопоказы, арт-фестиваль. Куда пойти в Краснодаре 22-28 мая

В Краснодар почти пришло лето. Предлагаем насладиться пока ещё в меру тёплыми деньками и посетить одно или несколько событий из обзора Юга.ру.

22 мая

В библиотеке имени Пушкина в 16:00 пройдёт дискуссионный клуб «Макбет»: судьба или выбор?». Спикеры погрузят слушателей в пугающую атмосферу знаменитой кровавой пьесы и расскажут, почему произведение считается проклятым, а ставить — плохой приметой.

Вход свободный.

В «Кроп-арена» в 20:00 начнётся концерт исполнителя Xolidayboy. Среди наиболее известных песен — «Мармеладный дом», «Моя хулиганка», «Плакса», Baby Gangsta, «Любовь и роботы».

Стоимость билетов 1800-6000 рублей.

23 мая

В «Одном театре» в 19:00 покажут спектакль «Воин и дева» от Петербургского театра Vertumn. Это история по произведениям Анны Ахматовой, Николая Гумилёва и их современников.

Стоимость билетов 900-1200 рублей.

24 мая

В Театре драмы в 18:30 начнётся постановка «Ханума» по одноимённой пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели. Действие происходит в конце 19 века в торговом армянском квартале Тифлиса. Гастроли Луганского драматического театра имени Луспекаева.

Стоимость билетов 300-700 рублей.