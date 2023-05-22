Психологический стендап, концерты, лекции, кинопоказы, арт-фестиваль. Куда пойти в Краснодаре 22-28 мая
В Краснодар почти пришло лето. Предлагаем насладиться пока ещё в меру тёплыми деньками и посетить одно или несколько событий из обзора Юга.ру.
22 мая
В библиотеке имени Пушкина в 16:00 пройдёт дискуссионный клуб «Макбет»: судьба или выбор?». Спикеры погрузят слушателей в пугающую атмосферу знаменитой кровавой пьесы и расскажут, почему произведение считается проклятым, а ставить — плохой приметой.
Вход свободный.
В «Кроп-арена» в 20:00 начнётся концерт исполнителя Xolidayboy. Среди наиболее известных песен — «Мармеладный дом», «Моя хулиганка», «Плакса», Baby Gangsta, «Любовь и роботы».
Стоимость билетов 1800-6000 рублей.
23 мая
В «Одном театре» в 19:00 покажут спектакль «Воин и дева» от Петербургского театра Vertumn. Это история по произведениям Анны Ахматовой, Николая Гумилёва и их современников.
Стоимость билетов 900-1200 рублей.
24 мая
В Театре драмы в 18:30 начнётся постановка «Ханума» по одноимённой пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели. Действие происходит в конце 19 века в торговом армянском квартале Тифлиса. Гастроли Луганского драматического театра имени Луспекаева.
Стоимость билетов 300-700 рублей.
25 мая
В книжном магазине «Чарли» в 19:30 пройдёт лекция, посвящённая Товариществу передвижных художественных выставок. Вместе с Анастасией Пономарёвой слушатели разберутся в устройстве Товарищества, его этических и эстетических принципах, поспорят о (не)правоте Дягилева. Также слушатели смогут увидеть работы художников.
Стоимость 350-500 рублей.
В ресторане Villa Verde (улица Мира, 60) в 19:30 начнётся показ фильма «Частная жизнь» с Бриджит Бардо и Марчелло Мастроянни в главных ролях. После просмотра ленты зрители обсудят увиденное на экране с философом и культурологом Алексеем Везуновым.
Стоимость 700 рублей.
26 мая
В Музыкальном театре покажут лайт-оперу «Гоголь. Чичиков. Души». По замыслу авторов, в постановке помимо «Мертвых душ» Николая Гоголя использованы и другие его знаковые произведения: «Вий», «Ночь перед Рождеством», «Женитьба», «Шинель», «Нос», «Тарас Бульба».
Стоимость билетов 400-1500 рублей.
В Центральном концертном зале (улица Красная, 5) в 19:00 выступит комик Расул Чабдаров. Выходец из Кабардино-Балкарской Республики регулярно посещал вечера «Открытых микрофонов» в Москве, пока ему и не улыбнулась удача и его не заметили продюсеры канала ТНТ.
Стоимость билетов 1200-5000 рублей.
27 мая
В концертном комплексе «Сцена» (улица Гоголя, 6) в 15:00 стартует фестиваль Orpheus. Это два этажа разнообразных видов современного искусства и творчества: выставки, ярмарки, инсталляции, музыкальные концерты, перформансы, поэтические выступления и многое другое.
Стоимость билетов 400 рублей.
В Краснодаре в баре «Сержант Пеппер» в 19:00 пройдёт культурно-психологический стендап. Зрителям расскажут реальные истории из жизни музыкантов и разберут их с точки зрения психологии. Встреча посвящена Майклу Джексону, Элвису Пресли и Фредди Меркьюри.
Стоимость билетов 2000 рублей.
28 мая
В галерее «Небо и сова» (улица Дзержинского, 26/1) в 18:00 начнётся лекция искусствоведа Марины Тевзадзе «Классика и современность». Спикер расскажет, как появилась культура, на 2 тыс. лет изменившая европейское сознание, почему человек стал богом и как это связано с искусством.
Вход свободный.
В баре «Дом культуры» (улица Красная, 70) в 20:00 пройдёт встреча, посвящённая книге «Мятная сказка» Александра Полянского. Вместе с лекторами Еленой Хомухиной, Анастасией Пономаревой и Олегом Бокоевым участники обсудят феномен «Мятной сказки»: почему и кого цепляет Полярный, читать или не читать произведение, как жить и что делать, если сказка прочитана.
Стоимость билетов 1000 рублей, необходима регистрация.