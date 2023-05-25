Битва с дьяволом, сомнительное приключение, рискованный эксперимент. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 25 мая

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера с к фильму «Непосредственно Каха. Другой фильм» © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/c/InratingRu
    Кадр из трейлера с к фильму «Непосредственно Каха. Другой фильм» © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/c/InratingRu

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Действие байопика «Быть Сальвадором Дали» происходит в 1974 году. Брак знаменитого и эпатажного художника с его музой Галой переживает не лучшие времена. Чтобы отвлечься от проблем в личной жизни, Дали ежедневно закатывает вечеринки вместо занятия творчеством. И это за несколько месяцев до масштабной выставки. К нему отправляют ассистента Джеймса, который должен любой ценой добиться того, чтобы гений сюрреализма наконец-то начал писать.

Драматический триллер «Иллюзия побега» рассказывает о семейной паре Стине и Тейте, которые вместе с ребенком отправляются жить в необитаемый норвежский лес. Они решились на такой эксперимент, чтобы сбежать от городского шума и суеты и проверить, смогут ли существовать вне социума. Хронику новой жизни супруги ведут в совместном подкасте. Всё меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих.

Комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм» — продолжение ленты 2020 года, основанной на одноимённом веб-сериале. В новой картине герои Каха и Серго продолжат свои сомнительные приключения. А поскольку они ни дня не могут прожить без проблем на свою голову, то быстро находят их. Но на этот раз уже речь идёт о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны баррикад, Каха и Серго перестают быть друзьями.

Читайте также:

Хоррор «Ужас Истфилда. Первое изгнание» рассказывает о семье Рона Левонда, над которой нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, способные проникать в реальную жизнь. Глава религиозной общины считает, что в женщину вселился могущественный демон, и нужно провести обряд экзорцизма.

Главный герой боевика «Беглец» — сотрудник ЦРУ Том Харрис. Он провалил возложенную на него миссию по подрыву иранского ядерного реактора, и его личность раскрыли. Теперь агенту надо бежать из Афганистана. Для этого нужно добраться в Кандагар, но его по пятам преследуют лучшие наемники мира. Тому Харрису предстоит гонка на выживание: преодолеть 650 км за 30 часов.

Комедия «Мой пёс Руни» рассказывает о Мин-су, который очень любит своего лучшего друга — золотистого ретривера. Но на их пути встаёт девушка героя, на которой он хочет жениться. Проблема в том, что у неё аллергия на собак. С помощью двоюродного брата и соцсетей Мин-су начинает искать новый дом для Руни.

Главная героиня хоррора «Спуск: Новая глава» — девушка Джой, пережившая домашнее насилие. Она присоединяется к своей подруге Кармен и её терапевтической группе в канадских скалистых горах. Возглавляет коллектив доктор Данли, чьи методы научное сообщество считает экспериментальными и весьма сомнительными. В конечном итоге новый опыт разрушает у Джой границу между реальностью и заблуждением.

Действие мультфильма «Три разбойника и лев» происходит в тихом маленьком городке Кардамон. Он бы таким и оставался, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Джеспер и Джонатан. Однажды они решили нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями.

О фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе, можно почитать здесь.

все события на Афише Юга.ру

Афиша Искусство Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Радоницу объявили выходным днем в Краснодарском крае, но не навсегда
На новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт
В Краснодарском крае с начала года корью заболели 77 человек. В 2022 году инфицированных было шесть
Битва с дьяволом, сомнительное приключение, рискованный эксперимент. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 25 мая
Власти Краснодара пообещали разработать план реконструкции разрушенной взрывом многоэтажки и выплатить компенсации пострадавшим
В Краснодаре потушили ночной пожар на улице Путевой

Лента новостей

Музыка, йога, мотоциклы, еда и вино
Сегодня, 10:04
Музыка, йога, мотоциклы, еда и вино
11 летних фестивалей в Краснодарском крае
В Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь»
Вчера, 18:23
В Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь»
Рассказываем, что в программе
Жилой район ВКБ Восточный
Вчера, 10:10 Реклама
Жилой район ВКБ Восточный
Как выглядят и сколько стоят новые квартиры рядом с парком «Краснодар»?

Реклама на сайте