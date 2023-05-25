Битва с дьяволом, сомнительное приключение, рискованный эксперимент. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 25 мая

Действие байопика «Быть Сальвадором Дали» происходит в 1974 году. Брак знаменитого и эпатажного художника с его музой Галой переживает не лучшие времена. Чтобы отвлечься от проблем в личной жизни, Дали ежедневно закатывает вечеринки вместо занятия творчеством. И это за несколько месяцев до масштабной выставки. К нему отправляют ассистента Джеймса, который должен любой ценой добиться того, чтобы гений сюрреализма наконец-то начал писать.

Драматический триллер «Иллюзия побега» рассказывает о семейной паре Стине и Тейте, которые вместе с ребенком отправляются жить в необитаемый норвежский лес. Они решились на такой эксперимент, чтобы сбежать от городского шума и суеты и проверить, смогут ли существовать вне социума. Хронику новой жизни супруги ведут в совместном подкасте. Всё меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих.

Комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм» — продолжение ленты 2020 года, основанной на одноимённом веб-сериале. В новой картине герои Каха и Серго продолжат свои сомнительные приключения. А поскольку они ни дня не могут прожить без проблем на свою голову, то быстро находят их. Но на этот раз уже речь идёт о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны баррикад, Каха и Серго перестают быть друзьями.