Битва с дьяволом, сомнительное приключение, рискованный эксперимент. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 25 мая
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе
Действие байопика «Быть Сальвадором Дали» происходит в 1974 году. Брак знаменитого и эпатажного художника с его музой Галой переживает не лучшие времена. Чтобы отвлечься от проблем в личной жизни, Дали ежедневно закатывает вечеринки вместо занятия творчеством. И это за несколько месяцев до масштабной выставки. К нему отправляют ассистента Джеймса, который должен любой ценой добиться того, чтобы гений сюрреализма наконец-то начал писать.
Драматический триллер «Иллюзия побега» рассказывает о семейной паре Стине и Тейте, которые вместе с ребенком отправляются жить в необитаемый норвежский лес. Они решились на такой эксперимент, чтобы сбежать от городского шума и суеты и проверить, смогут ли существовать вне социума. Хронику новой жизни супруги ведут в совместном подкасте. Всё меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих.
Комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм» — продолжение ленты 2020 года, основанной на одноимённом веб-сериале. В новой картине герои Каха и Серго продолжат свои сомнительные приключения. А поскольку они ни дня не могут прожить без проблем на свою голову, то быстро находят их. Но на этот раз уже речь идёт о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны баррикад, Каха и Серго перестают быть друзьями.
Читайте также:
Хоррор «Ужас Истфилда. Первое изгнание» рассказывает о семье Рона Левонда, над которой нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, способные проникать в реальную жизнь. Глава религиозной общины считает, что в женщину вселился могущественный демон, и нужно провести обряд экзорцизма.
Главный герой боевика «Беглец» — сотрудник ЦРУ Том Харрис. Он провалил возложенную на него миссию по подрыву иранского ядерного реактора, и его личность раскрыли. Теперь агенту надо бежать из Афганистана. Для этого нужно добраться в Кандагар, но его по пятам преследуют лучшие наемники мира. Тому Харрису предстоит гонка на выживание: преодолеть 650 км за 30 часов.
Комедия «Мой пёс Руни» рассказывает о Мин-су, который очень любит своего лучшего друга — золотистого ретривера. Но на их пути встаёт девушка героя, на которой он хочет жениться. Проблема в том, что у неё аллергия на собак. С помощью двоюродного брата и соцсетей Мин-су начинает искать новый дом для Руни.
Главная героиня хоррора «Спуск: Новая глава» — девушка Джой, пережившая домашнее насилие. Она присоединяется к своей подруге Кармен и её терапевтической группе в канадских скалистых горах. Возглавляет коллектив доктор Данли, чьи методы научное сообщество считает экспериментальными и весьма сомнительными. В конечном итоге новый опыт разрушает у Джой границу между реальностью и заблуждением.
Действие мультфильма «Три разбойника и лев» происходит в тихом маленьком городке Кардамон. Он бы таким и оставался, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Джеспер и Джонатан. Однажды они решили нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями.
О фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе, можно почитать здесь.