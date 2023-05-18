Мегалодон, Станиславский и живой труп. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 18 мая

В конце весны и начале лета на экранах из года в год появляются фильмы о морских чудищах. Этот сезон не исключение, поэтому встречаем ленту «Мегалодон». В центре сюжета оказываются Пол и его семья, которые отправляются провести отпуск в райском местечке на побережье. К их удивлению, ранее живописный и дружелюбный посёлок покинут и разрушен. Отправившись на прибрежную платформу, семья оказывается в ловушке, поскольку в водах обитает гигантская древняя акула. Она ревностно защищает природу от вторжения людей, уничтожая всё на своем пути.

Чёрная комедия «Парень с того света» рассказывает о подростке Оливере. Он одинок и мечтает найти друзей и любовь, но единственный, с кем он общается — это телевизор. Однажды на кладбище он случайно слышит, что только что рядом похоронили популярного красавчика Митча. Герой откапывает труп, и тот вскоре оживает. Теперь новый друг поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст рабочие советы, как покорить любую девушку.

Детективная комедия «Хитровка. Знак четырёх» — приключенческий детектив, вдохновленный творчеством Артура Конан Дойла. Действие происходит в Москве в 1902 году. Знаменитый режиссёр Константин Станиславский в поисках вдохновения решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому, журналисту. Вместе они оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха.

Героиня хоррора «Остров иллюзий» Мэдисон живёт социальными сетями, она блогерка и инфлюэнсерка. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с девушкой, путешествующей по миру в одиночестве. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова.

Комедия «Большая или маленькая ложь» рассказывает об одиноком, безработном и сильно пьющем Шрайвере. Однажды его по ошибке принимают за известного автора-затворника из Нью-Йорка, который написал несколько бестселлеров. Проблема в том, что никто никогда не видел лица писателя. Герой решает уцепиться за возможность что-то изменить. У Шрайвера начинается другая жизнь: светские вечеринки, приемы, выступления и любимые им банкеты. В итоге мужчина оказывается втянутым в рискованную игру.

Хоррор «Адская пасть Мохаве» рассказывает о четырёх творческих молодых людях, которые вместе отправляются в отдаленный уголок пустыни, чтобы найти идеальное место для съёмок музыкального клипа. Их приключение началось спокойно, пока тишину не нарушили загадочные звуки, вибрации и странное поведение животных.

Действие мультфильма «Трио в перьях 2» начинается на Большом озере в Северной Африке, где зимует воробей Ричард. Он узнаёт, что в этот раз ему не доверят возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он отправляется в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений.

О фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе, можно почитать здесь.

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