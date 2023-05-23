В Сочи застройщик обманул дольщиков почти на 2 млрд рублей. Уголовное дело направлено в суд

По данным следствия, руководитель строительной компании обманул дольщиков на сумму более 1,7 млрд рублей и не выдал им квартиры. Жилье было достроено и сдано в эксплуатацию другим застройщиком. Средств лишились 174 человека.



Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд для рассмотрения. Обманувший дольщиков застройщик может получить до 5 лет тюрьмы с назначением дополнительных наказаний.



Как сообщали ранее Юга.ру, жителей посёлка Южного под Краснодаром выселяют из единственного жилья. Бастрыкин поручил доложить о результатах уголовного дела.