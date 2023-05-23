В Сочи застройщик обманул дольщиков почти на 2 млрд рублей. Уголовное дело направлено в суд
Суд Сочи рассмотрит уголовное дело о хищении средств у 174 дольщиков
Зампрокурора Краснодарского края Павел Гвоздев утвердил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Сочи. Его обвиняют в причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает прокуратура края.
В Краснодаре 700 дольщиков ждут дом 7 лет:
По данным следствия, руководитель строительной компании обманул дольщиков на сумму более 1,7 млрд рублей и не выдал им квартиры. Жилье было достроено и сдано в эксплуатацию другим застройщиком. Средств лишились 174 человека.
Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд для рассмотрения. Обманувший дольщиков застройщик может получить до 5 лет тюрьмы с назначением дополнительных наказаний.
Как сообщали ранее Юга.ру, жителей посёлка Южного под Краснодаром выселяют из единственного жилья. Бастрыкин поручил доложить о результатах уголовного дела.