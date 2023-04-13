Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения дольщиков краснодарского ЖК «Материнский»
Около 700 дольщиков ждут квартиры более семи лет
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав дольщиков ЖК «Материнский» в Краснодаре. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате СК.
Старший следователь отдела дежурных следователей СК Краснодарского края Андрей Момот сказал, что в ходе расследования дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые следили за строительством объекта, а также сотрудникам других органов, которые контролировали сдачу дома в эксплуатацию.
Руководитель СК обратил внимание на ситуацию после видеообращения дольщиков. Квартиры в проблемной многоэтажке более семи лет ждут 700 дольщиков. Как рассказал блогер Игорь Щербацкий, многие из них уже прописаны в этом доме, но не могут там жить из-за отсутствия коммуникаций.
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Застройщик достроил ЖК до готовности в 85% и прекратил работы. Позже его осудили и передали дом управляющей компании «Надежная». УК обещала подключить дом к коммуникациям, но собрав с жильцов около 9 млн рублей, не выполнила договорных обязательств, рассказали дольщики блогеру.
Действия УК в прокуратуре признали мошенническими, но это не изменило ситуацию. Дом так и не подключили к коммуникациям. Кроме того, дольщики продолжают платить налоги за квартиры, а дом находится на балансе «Надежной».
В 2021 году «Блокнот Краснодара» писал, что собственникам квартир приходили коммунальные счета. Против них даже готовили иск в суд за неуплату несуществующих услуг.
Также дольщики выяснили, что ЖК пропал из краевого списка проблемных объектов. Об этом они узнали, отправив анонимный запрос.
Ранее Юга.ру писали, что видеообращение к Бастрыкину записали дольщики краснодарского ЖК «Кларисса». Они рассказали, что власти отказались достраивать четвертую блок-секцию из-за отсутствия инвестора и обещают выплатить компенсации. Но для её получения дольщиков просят отказаться от права собственности.