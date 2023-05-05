Жителей посёлка Южного под Краснодаром выселяют из единственного жилья. Бастрыкин поручил доложить о результатах уголовного дела

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Александр Бастрыкин © Фото пресс-службы СК РФ
    Александр Бастрыкин © Фото пресс-службы СК РФ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах уголовного расследования о нарушении жилищных прав жителей посёлка Южного

В 2014 году по судебному решению многоквартирный дом по улице Мира ввели в эксплуатацию без подключения к коммуникациям. В 2022 году глава сельского поселения через суд добился признания факта допущенных при строительстве дома нарушений. В результате около 450 семей могут лишить права собственности на единственное жилье.

В декабре глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию. Одновременно с этим региональный Следственный комитет начал процессуальную проверку и возбудил уголовное дело.

В мае 2023 года жители многоквартирного дома в поселке Южном вновь написали в приёмную Бастрыкина о лишении их единственного жилья. По мнению обратившихся, новое судебное решение принято на основании сфальсифицированной экспертизы, а расследование уголовного дела не принесло положительного результата.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре от 37 семей требуют 12 млн рублей за долги осужденного застройщика. Дольщики достраивали свой дом сами.

Александр Бастрыкин Деньги Жилье Обманутые дольщики Следственный комитет Строительство

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Жителей посёлка Южного под Краснодаром выселяют из единственного жилья. Бастрыкин поручил доложить о результатах уголовного дела
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