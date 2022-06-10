Жителям одного из микрорайонов Сочи перекрыли выход к морю

Жители микрорайона Новый Сочи не могут попасть на муниципальный пляж. Лестница, по которой они ходили, сломалась, а с другой стороны их не пропускает санаторий

В редакцию Юга.ру обратилась жительница Сочи Елена и рассказала, что целый городской микрорайон остался без доступа к пляжу. Дело в том, что с одной стороны выход им перекрыл санаторий, а с другой из-за оползней развалилась лестница. И обе проблемы не решаются уже долгое время. «Салют» На проблему жалуются жители Нового Сочи, а конкретно улиц Санаторной, Виноградной, Калужской и Клубничной. Микрорайон находится недалеко от побережья, но выйти к морю достаточно проблематично — выход перекрыл санаторий МВД «Салют».

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Проблема тянется уже на протяжении многих лет. Санаторий не разрешает местным жителям ходить к морю по его территории, ссылаясь на то, что это режимный объект первой категории защищенности. В отзывах к санаторию писали, что все проходы заблокированы, а где-то даже натянута колючая проволока.

Когда-то инициативной группе удалось добиться решения об установлении постоянного публичного сервитута — право на проход и проезд через участок. Мэрия Сочи даже выпустила постановление о его установке через земельные участки с кадастровыми номерами 23:49:0000000:41, 23:49:0201019:1028, 23:49:0201019:83, 23:49:0201019:1127, 23:49:0202002:1004.

Санаторий попытался обжаловать это в Арбитражном суде. Там они сказали, что эта территория является лечебным пляжем, «не признается объектом общего пользования и не может быть территорией общего пользования, открытой для доступа неограниченного круга лиц». Но суд так и не вынес никакого решения и прекратил производство по делу из-за неподведомственности спора. Выходит, что санаторий не открывает проход, так как считает, что горожане хотят выход к лечебному пляжу. Но по словам жителей, они на него не претендуют. Им нужен проход к муниципальному пляжу. Единственная дорога к нему пролегала по территории санатория. «Дорога там была, но в какой-то момент санаторий стал все больше и больше делать заграждения от народа. Нам не нужен проход через центральные ворота санатория. Пусть вернут ту дорогу, которая была», — объяснила Елена.

Как объяснили сочинцы, желтым цветом на карте выделены зоны, через которые горожане могут ходить к морю

«270 ступеней здоровья» Так сочинцы называли металлическую лестницу, по которой могли спуститься к пляжу. Это был единственный возможный проход к морю от ЖК «Романовский». Конструкцию установил застройщик жилого комплекса на землях, право собственности которых не разграничено. Лестница пролегала через Мамайский лесопарк по уклону-местности и имела капитальные опоры по всей длине. Попасть на нее можно было через металлическую дверь в жк. Но зимой 2022 года она разрушилась из-за размыва грунта. Проход по ней теперь запрещен.

«О лестнице надо говорить как о былом пути к морю. Он казался удобным и безопасным, но характер земельного участка косогора оказался обманчивым. Показал, что подобную легкую конструкцию возводить нет смысла, земля «плывет», а что-то серьезное (с железом и бетоном) — нельзя, так как это охраняемая зона федерального значения. Нужен безопасный и комфортный проход для каждого жителя Сочи через санаторий», — пояснила Елена. Жители неоднократно просили отремонтировать лестницу, чтобы хоть как-то добираться к морю. На странице мэра города Алексея Копайгородского «Вконтакте» сочинцы задавали вопросы о восстановлении «ступеней к морю», но получали один и тот же ответ: «Визуальное обследование показало невозможность дальнейшей эксплуатации объекта. Составлен акт, лестница огорожена с целью обеспечения безопасности граждан. В дальнейшем на межведомственном уровне будет проработан вопрос целесообразности восстановления лестницы на оползневом склоне». Журналистка Юга.ру тоже решила задать вопрос сочинской администрации об этой лестнице. Там ответили, что что застройщик установил лестницу без каких-либо согласований. После оползня лестницу закрыли во избежание несчастных случаев. Кроме того, на момент строительства это была территория нацпарка. «Сейчас нацпарк говорит об изъятии ее. Направлено письмо в Росреестр для получения актуальных данных, для последующего принятия решения. Кроме того, в конце мая была встреча с жителями района и депутата округа Торосян, где все разъяснили. При получении информации из Росреестра депутаты с привлечением партнеров готовы оказать помощь в обустройстве данного прохода», — добавили в мэрии. Местная жительница София рассказала, что сейчас без какого-либо прохода ее семье добираться к морю проблематично. У женщины четверо детей. Доехать до пляжа они могут только на общественном транспорте, так как в такси впятером не поместятся. А еще у Софии есть пожилая мама, которая тоже не может добираться до пляжа на автобусе из-за проблем со здоровьем.

Также сочинцы писали о своей проблеме в администрацию президента, уполномоченному по правам человека в РФ и местную администрацию. Ответы поступили пока не из всех ведомств.