На въезде в Геленджик запустили движение по новому участку М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» под Геленджиком открыли движение по новому 5-километровому участку
Дорожники запустили движение по четырем полосам на участке с 1512 по 1517 км трассы М-4 «Дон». Это участок от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи, уточнили в пресс-службе «Автодора».
Кроме того, на въезде в Кабардинку открыли движение по новой транспортной развязке. Это позволило убрать левый поворот на 1522 км и светофор, перед котором в часы-пик часто скапливались автомобили.
Также «Автодор» открыл все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского и разворотную петлю около Марьиной Рощи.
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