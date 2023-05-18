На въезде в Геленджик запустили движение по новому участку М-4 «Дон»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На трассе М-4 «Дон» под Геленджиком открыли движение по новому 5-километровому участку

Дорожники запустили движение по четырем полосам на участке с 1512 по 1517 км трассы М-4 «Дон». Это участок от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи, уточнили в пресс-службе «Автодора». 

Кроме того, на въезде в Кабардинку открыли движение по новой транспортной развязке. Это позволило убрать левый поворот на 1522 км и светофор, перед котором в часы-пик часто скапливались автомобили. 

Также «Автодор» открыл все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского и разворотную петлю около Марьиной Рощи.

Ранее Юга.ру писали, что дорожники пообещали не перекрывать летом трассу М-4 «Дон». А в начале июня планируют открыть Дальний Западный обход в Краснодаре. Дорога позволит сократить время в пути на море.

Геленджик дорога на курорт Дороги

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На въезде в Геленджик запустили движение по новому участку М-4 «Дон»
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