Мэрия Сочи заявила, что возьмет на себя оформление улиц и фасадов к праздникам, если у бизнеса нет на это средств

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

В Сочи разработали общий регламент украшения города к праздникам после претензий депутата Хинштейна

Ранее Юга. ру писали, что депутат Хинштейн заподозрил мэрию Сочи в недостатке патриотизма и пожаловался генпрокурору. По его словам, администрация курорта якобы запретила отмечать в отелях День Победы и размещать праздничную символику. Тем временем, в пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что в городе прошли около 100 праздничных мероприятий.

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Глава Сочи Алексей Копайгородский 19 мая написал в своем телеграме, что с ситуацией разобрались.

Мэр курорта поблагодарил Хинштейна за то, что рассказал об отсутствии символики, посвящённой Дню Победы, в «Красной Поляне».

«По моему поручению была организована рабочая группа, в которую вошли руководители наших общественных и военно-патриотических объединений. Они в течение десяти дней провели мониторинг и оценили качество оформления всех общественных пространств и крупных средств размещения к 9 мая», — отметил Копайгородский.

По словам главы Сочи, составлен регламент подготовки к госпраздникам. Теперь перед каждым важным событием группа общественников будет следить за украшениями на курорте.

«Даже если у организации не запланированы финансовые средства на оформление и нет возможности их изыскать, администрация города возьмёт подготовку общественных пространств и входных групп на себя. Будем оказывать всё необходимое содействие, чтобы передавать общую атмосферу патриотических мероприятий», — рассказал Алексей Копайгородский.

Сегодня город готовится к празднованию Дня России 12 июня, сообщает мэр.

Как писали ранее Юга.ру, школьников Краснодара обязали участвовать в «Бессмертном полке» 9 мая.

Алексей Копайгородский Вениамин Кондратьев День Победы Красная Поляна Праздники Сочи

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