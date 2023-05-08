Школьников Краснодара обязали участвовать в «Бессмертном полке» 9 мая. Ранее акцию отменили по всей РФ
Родители учащихся нескольких краснодарских школ сообщили о том, что их детей обязали явиться на линейку «Бессмертный полк»
8 мая родители детей, учащихся в одной из школ Краснодара, опубликовали в соцсетях скриншот сообщения из родительского чата:
«9 мая в 8:30 состоится линейка «Бессмертный полк». Всем быть обязательно!! На линейке каждому классу будут вручены портреты героев пионеров, имена которых класс будет носить. Дети приходят в праздничной форме с георгиевскими ленточками. У кого из детей есть портрет родственников-участников ВОВ, приносят на линейку. Спасибо за понимание», — написали сотрудники одной из краснодарских школ.
Женщину, опубликовавшую скриншот, возмутило, что о мероприятии предупредили 7 мая. Также она раскритиковала руководство школы за то, что ее детей обязывают к участию в акции без ее согласия.
Призыв на акцию в честь 9 мая по типу «Бессмертного полка» редакции Юга.ру подтвердили родители учащейся средних классов из другой краснодарской школы. Событие запланировано на то же время, однако о нем уведомили заранее — 5 мая, а от каждого класса требовались не все учащиеся, а «желательно хотя бы человек 10».
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2023 года организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в Краснодарском крае и по всей России. Акцию обещали провести в новых форматах, в том числе — онлайн.