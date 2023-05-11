Депутат Хинштейн заподозрил мэрию Сочи в недостатке патриотизма и пожаловался генпрокурору
Депутат считает, что на курорте проигнорировали День Победы
Глава думского комитета по информполитике Александр Хиншейтн пожаловался в Генпрокуратуру и губернатору Кубани на Красную Поляну. По его словам, администрация курорта якобы запретила отмечать в отелях День Победы и размещать праздничную символику.
«По крайней мере так объяснили возмущенным постояльцам в отелях «Риксос» и «Мариотт», сославшись на соответствующее письменное указание. Им заявили, что это «политика нейтралитета» и в отелях могут, дескать, жить люди с разной (!) позицией», — написал в своем телеграме Хинштейн. Он отметил, что есть даже запись подобного разговора.
Возмущения местных жителей депутат увидел в телеграм-канале мэрии Сочи. Он возмутился, что в ответ на недовольства горожан власти сказали, что на курорте прошли памятные акции и церемонии возложения цветов.
В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что в городе прошли около 100 праздничных мероприятий. По словам властей, в Сочи готовили солдатскую кашу, открыли Аллею маршалов СССР, прошли концерты и федеральные акции. Улицы города украсили тематическими инсталляциями, а на всех медиаэкранах в течение всего Дня Победы шла цифровая версия «Бессмертного полка».
«Крупные отели и гостиницы Сочи подготовили свои праздничные программы. Так, сотрудники Курорта Красная Поляна адресно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Краснополянского поселкового округа. В День Победы в культурном центре для гостей и сотрудников курорта был организован показ кинофильма «В бой идут одни старики», — добавили в пресс-службе.
О праздновании Дня Победы курорты Сочи рассказали в своих телеграм-каналах. На Роза Хуторе установили инсталляцию и фотозоны, на Красной Поляне провели кинопоказы, а «Газпром» провел мастер-классы и спортивные соревнования.
Ранее Юга.ру писали, что в некоторых городах из-за погоды в День Победы отменили праздничные салюты. Но где-то вечером все-таки запустили фейерверк. Юга.ру собрали все самое яркое с празднования.