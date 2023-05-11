Депутат Хинштейн заподозрил мэрию Сочи в недостатке патриотизма и пожаловался генпрокурору

Глава думского комитета по информполитике Александр Хиншейтн пожаловался в Генпрокуратуру и губернатору Кубани на Красную Поляну. По его словам, администрация курорта якобы запретила отмечать в отелях День Победы и размещать праздничную символику.

«По крайней мере так объяснили возмущенным постояльцам в отелях «Риксос» и «Мариотт», сославшись на соответствующее письменное указание. Им заявили, что это «политика нейтралитета» и в отелях могут, дескать, жить люди с разной (!) позицией», — написал в своем телеграме Хинштейн. Он отметил, что есть даже запись подобного разговора.

Возмущения местных жителей депутат увидел в телеграм-канале мэрии Сочи. Он возмутился, что в ответ на недовольства горожан власти сказали, что на курорте прошли памятные акции и церемонии возложения цветов.