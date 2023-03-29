В Геленджике расследуют смертельное ДТП. Виновником аварии СМИ называют сына экс-начальника полиции Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

В Геленджике в отношении 23-летнего водителя Mercedes-Benz возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)

Вечером 18 марта в районе Тонкого мыса мужчина съехал с дороги и врезался в препятствие. Водителя и его 23-летнюю пассажирку госпитализировали. Спасти жизнь девушки не удалось, она скончалась в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, мужчине грозит лишение свободный на срок до 12 лет.

По информации СМИ, водителем Mercedes-Benz оказался сын экс-начальника полиции Краснодара Александр Семёнов. За рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В 2017 году 17-летний Александр Семёнов, будучи пьяным, сбил пятерых дорожных рабочих на улице Дзержинского в Краснодаре. Один человек погиб, ещё четверо пострадали. Парню назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. 

Как писали Юга.ру, в Новороссийске в посёлке Гайдук после столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина.

Геленджик ДТП Правосудие смерть Суд

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В Геленджике расследуют смертельное ДТП. Виновником аварии СМИ называют сына экс-начальника полиции Краснодара
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