«Чистая среда» приглашает на уборку на Пашковском перекате в Краснодаре

Краснодарский край

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  • субботник © Фото Юга.ру
    субботник © Фото Юга.ру

20 мая в Пашковском микрорайоне Краснодара состоится субботник

На Пашковском перекате 20 мая в 10:00 начнется субботник. Об этом сообщает «Чистая среда Краснодар».

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На месте выдадут перчатки и мешки. Во время перерыва обещают угостить чаем и печеньем. При необходимости можно взять с собой сменную одежду и обувь.

Мероприятие состоится по адресу: ул Пашковский перекат, 16/1. Запись на уборку обязательна, чтобы с вами могли связаться в случае изменений. Для этого можно написать @Blablablanov или организатору Михаилу Сергеевичу +7 918 659-05-44.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 29 апреля прошла уборка на Всесвятском кладбище.

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«Чистая среда» приглашает на уборку на Пашковском перекате в Краснодаре
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