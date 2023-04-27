Краснодарцев приглашают провести уборку на Всесвятском кладбище

Краснодарский край

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  • Всесвятское кладбище Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Всесвятское кладбище Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Всесвятском кладбище Краснодара 29 апреля пройдёт субботник

Присоединиться к уборке может любой горожанин с 10:00 до 13:00. Уборка старинного погоста пройдёт по инициативе городского Туристско-информационного центра.

В рамках субботника состоится экскурсия «Забытые имена известных людей». Участникам покажут захоронения прославленных личностей города прошлых лет и расскажут их историю. Среди них — полковники Мирон Мельничук и Григорий Рашпиль, адвокат Владимир Канатов, архитектор Иван Мальгерб, геолог-исследователь Виктор Воробьёв, купец Адам Адамули, фрау Элизабет Текстер, братья Игнатовы. Все они внесли вклад в развитие Краснодара в разные исторические периоды.

Ранее Юга.ру узнали у краснодарцев, живущих рядом с кладбищами, как им такое соседство. 

кладбище Краснодар Мусор Субботник Экология

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Краснодарцев приглашают провести уборку на Всесвятском кладбище

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