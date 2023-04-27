Краснодарцев приглашают провести уборку на Всесвятском кладбище

Присоединиться к уборке может любой горожанин с 10:00 до 13:00. Уборка старинного погоста пройдёт по инициативе городского Туристско-информационного центра.

В рамках субботника состоится экскурсия «Забытые имена известных людей». Участникам покажут захоронения прославленных личностей города прошлых лет и расскажут их историю. Среди них — полковники Мирон Мельничук и Григорий Рашпиль, адвокат Владимир Канатов, архитектор Иван Мальгерб, геолог-исследователь Виктор Воробьёв, купец Адам Адамули, фрау Элизабет Текстер, братья Игнатовы. Все они внесли вклад в развитие Краснодара в разные исторические периоды.

Ранее Юга.ру узнали у краснодарцев, живущих рядом с кладбищами, как им такое соседство.