В Краснодарском крае появится природный комплекс «Таманский». Его площадь составит более 347 га

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Губернатор Краснодарского края подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории на Тамани

В Краснодарском крае учрежден природный комплекс «Таманский». Соответствующее постановление о создании территории регионального значения 15 мая подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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Особо охраняемая территория появится в Темрюкском районе. Ее площадь составит 347,4 га. Основная цель создания территории — сохранение природных комплексов и уникальных участков в прибрежной зоне Азовского моря.

Задачи комплекса:

  • сохранение природного ландшафта;
  • поддержание экологического баланса территорий;
  • сохранение биологического разнообразия;
  • охрана и создание условий для воспроизводства редких и исчезающих животных и растений;
  • рациональное использование природных ресурсов;
  • сохранение историко-культурных объектов;
  • экологическое просвещение населения;
  • осуществление экомониторинга.

Согласно документу, на территории природного комплекса «Таманский» можно будет заниматься пчеловодством, сенокошением, выпасом сельхоз животных, охотой и рыбалкой, природно-познавательным туризмом, историко-культурной деятельностью, а также пользоваться водными объектами.

Как сообщали ранее Юга.ру, в природном парке «Маркотх» вырубили деревья на 12 млн рублей.

Азовское море Благоустройство Вениамин Кондратьев Животные Растениеводство Строительство Тамань Темрюкский район Экология

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