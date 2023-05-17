В Краснодарском крае появится природный комплекс «Таманский». Его площадь составит более 347 га

Губернатор Краснодарского края подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории на Тамани

В Краснодарском крае учрежден природный комплекс «Таманский». Соответствующее постановление о создании территории регионального значения 15 мая подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Особо охраняемая территория появится в Темрюкском районе. Ее площадь составит 347,4 га. Основная цель создания территории — сохранение природных комплексов и уникальных участков в прибрежной зоне Азовского моря.



Задачи комплекса:

сохранение природного ландшафта;

поддержание экологического баланса территорий;

сохранение биологического разнообразия;

охрана и создание условий для воспроизводства редких и исчезающих животных и растений;

рациональное использование природных ресурсов;

сохранение историко-культурных объектов;

экологическое просвещение населения;

осуществление экомониторинга.

Согласно документу, на территории природного комплекса «Таманский» можно будет заниматься пчеловодством, сенокошением, выпасом сельхоз животных, охотой и рыбалкой, природно-познавательным туризмом, историко-культурной деятельностью, а также пользоваться водными объектами.



Как сообщали ранее Юга.ру, в природном парке «Маркотх» вырубили деревья на 12 млн рублей.