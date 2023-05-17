В Краснодарском крае появится природный комплекс «Таманский». Его площадь составит более 347 га
Губернатор Краснодарского края подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории на Тамани
В Краснодарском крае учрежден природный комплекс «Таманский». Соответствующее постановление о создании территории регионального значения 15 мая подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
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Особо охраняемая территория появится в Темрюкском районе. Ее площадь составит 347,4 га. Основная цель создания территории — сохранение природных комплексов и уникальных участков в прибрежной зоне Азовского моря.
Задачи комплекса:
- сохранение природного ландшафта;
- поддержание экологического баланса территорий;
- сохранение биологического разнообразия;
- охрана и создание условий для воспроизводства редких и исчезающих животных и растений;
- рациональное использование природных ресурсов;
- сохранение историко-культурных объектов;
- экологическое просвещение населения;
- осуществление экомониторинга.
Согласно документу, на территории природного комплекса «Таманский» можно будет заниматься пчеловодством, сенокошением, выпасом сельхоз животных, охотой и рыбалкой, природно-познавательным туризмом, историко-культурной деятельностью, а также пользоваться водными объектами.
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