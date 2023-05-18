Жители Тимашевска стали жертвами финансовой онлайн-пирамиды
В соцсетях жители Тимашевска рассказали, что внесли деньги на счета компании In Touch Media в надежде на заработок. Позже организаторы исчезли
«Тимашевские новости» 17 мая опубликовали рассказы жителей, которых обманули мошенники финансовой пирамиды In Touch Media.
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По данным подписчиков, с февраля эта компания быстро набирала обороты. Она зарегистрирована в Лондоне, а в России «имела представительство» в Калужской области.
«In Touch Media якобы занимается раскруткой блогерского контента в соцсетях. По идее блогеры обращаются в компанию, а она дает своим «сотрудникам» задания — пролайкать определенное количество видеороликов и получить за это вознаграждение в криптовалюте», — рассказали в СМИ.
Чтобы стать сотрудником компании, нужно было внести деньги на покупку уровня от 30 тыс. руб. до 3 млн. В среднем жители Тимашевска покупали уровни до 150 тыс. руб. Те, у кого не хватало денег, брали потребительские кредиты. Заработок можно было выводить ежедневно. В Тимашевске был свой куратор, который привлекал людей. Компания находилась в ТЦ «21 век».
9 мая заработок перестал начисляться. Все группы и переписки удалили, уровни заморозились. Позже стало известно, что по адресу регистрации в Калужской области находится заброшенный дом. Организаторы проекта вывели все средства со счетов и исчезли.
Деньги потеряли не только жители Тимашевска. Подписчики СМИ поделились своими историями в комментариях.
Юга.ру обратились в ГУ МВД Краснодарского края за информацией по делу. При получении ответа новость будет обновлена.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске осудили руководителей финансовой пирамиды. Они присвоили 226 млн рублей вкладчиков.